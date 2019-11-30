Кейт Миддлтон тайно работала в лондонском роддоме – СМИ

Герцогиня Кембриджская инкогнито провела два дня в родильном отделении Кингстонского госпиталя

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон, которую подозревают в беременности, тайно работала в родильном отделении. Герцогиня Кембриджская провела два дня в Кингстонской больнице Лондона, о чем сообщает издание Mirror.

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Кейт Миддлтон активно занимается благотворительной деятельностью, как и другие члены королевской семьи. Недавно она провела два дня в родильном отделении Кингстонского госпиталя на юго-западе Лондона.

"Герцогиня Кембриджская завершила двухдневную практику в родильном отделении Кингстонской больницы в Лондоне", – говорится на сайте британской семьи. До недавнего эта информация не афишировалась.

Известно, что Кингстонская больница помогает женщинам в домашних родах. Во время практики Кейт наблюдала за роботой врачей и общалась с ними о детском здоровье и послеродовых травмах.

Напомним, что накануне инсайдер, приближенный к королевской семье, сообщил что Кейт Миддлтон ждет четвертого ребенка. Герцогиня отказалась лететь с мужем в очередной тур из-за плохого самочувствия, а в окружении членов королевской семьи сразу же предположили, что Кейт избегает светских приемов и дальних перелетов из-за токсикоза.

"Она, как в первые свои три беременности, снова чувствует себя не слишком хорошо, поэтому вынуждена отменять свои появления на публике и не сможет присутствовать за праздничным столом Елизаветы", – утверждает источник.

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