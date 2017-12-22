Кейт Миддлтон удивила артистов театра своим неожиданным посещением балета
Герцогиня стала неожиданной гостьей, поскольку ее визит заранее не был анонсирован
Герцогиня Кейт Миддлтон, которая готовится стать мамой в третий раз, после рождественского ланча у королевы Елизаветы II отправилась в Королевский театр Ковент-Гарден.
Герцогиня стала неожиданной гостьей балета "Щелкунчик", поскольку ее визит заранее не был анонсирован.
Об этом стало известно благодаря соцсетям, где появились любительские снимки с герцогиней Кэтрин.
"Сказать, что я была взволнованна встречей с герцогиней, – значит, ничего не сказать", – прокомментировала фотографию артистка Королевского балета Меган Грейс Хинкис.
На снимке герцогиня Кембриджская запечатлена в окружении работников театра.
Фото: instagram.com/meaghangrace890
Ранее Кенсингтонский дворец опубликовал рождественскую открытку от Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Семейный снимок был сделан давно, поскольку округлившегося живота ныне беременной Кейт, которая ждет третьего ребенка, совсем не видно. На снимке герцог и герцогиня Кембриджских позируют вместе со своими детьми, принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой.
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