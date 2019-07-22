Принцу Джорджу – 6: Кейт Миддлтон показала новые фото мальчика

22 июля сыну герцогов Кембриджских исполняется шесть лет

Принц Джордж Фото: Getty Images

Сегодня, 22 июля, члены королевской семьи Кейт Миддлтон и принц Уильям отмечают шестилетие своего сына – принца Джорджа. Отметим, что герцоги отправились в официальный двухмесячный отпуск со своими детьми на любимый остров в Карибском море – Мюстик. Там семейство и отметит день рождение мальчика.

Кортеж принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил пенсионерку. Детали в сюжете:

Традиционно в честь дня рождения в Букингемском дворце опубликовала свежие фотографии принца Джорджа, которые были сделаны самой Кейт Миддлтон. Супруга Уильяма увлекается фотосъемкой и почти все портреты ее детей она делала самостоятельно.

На опубликованных кадрах мальчик лежит на траве в саду дома в Кенсингтонском дворце и искренне улыбается.

Принц Джордж Фото: AFP

Принц Джордж Фото: AFP

"Герцог и герцогиня Кембриджские рады поделиться новыми фотографиями принца Джорджа в честь шестилетия Его Королевского Высочества. Эти фотографии были сделаны недавно герцогиней в саду их дома в Кенсингтонском дворце", – написана под опубликованными кадрами.

Шестилетний принц Джордж Фото: AFP

Ранее мы также писали, что Кейт Миддлтон и принц Уильям разозлили британцев.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram