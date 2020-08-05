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Кейт Миддлтон впервые вышла в свет в маске: фото герцогини

Сегодня, 15:44

Герцогиня Кембриджская посетила благотворительное учреждение

Кейт Миддлтон впервые появилась на публике в защитной маске. Герцогиня Кембриджская посетила графство Сайт-Йоркшир, сообщает People.

Там Кейт встретилась с представителями благотворительной акции Baby Basics, которая действует как продовольственный банк для хранения детских товаров, таких как подгузники, салфетки, еда и книги для нуждающихся семей.

Во время своего визита Миддлтон помогала распаковывать пожертвования. На встречу Кейт надела белое платье ниже колена от бренда Suzannah, серебряные туфли на каблуке и защитную маску от Amaia, одного из любимых детских брендов герцогини.

Кейт Миддлтон
Фото: Getty Images
Кейт Миддлтон
Фото: Getty Images
Кейт Миддлтон
Фото: Getty Images
Кейт Миддлтон
Фото: Getty Images
Кейт Миддлтон
Фото: Getty Images
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В начале этого года Кейт посетила другие детские банки по всей Великобритании и призналась, что это было морально тяжело. Герцогиня призналась, что она "буквально расплакалась" после возвращения домой из детского банка в Западном Норфолке, когда пандемия коронавируса только набирала обороты.

"За последние месяцы я узнала истории семей, которым в самые трудные времена помогали детские банки, и я была глубоко тронута их рассказами. Наличие мест, куда можно обратиться за поддержкой – это очень важный момент для всех семей. Банки работают каждый день по всей стране, чтобы предоставить немедленную и ощутимую помощь родителям и опекунам, когда они больше всего в ней нуждаются", – рассказала Кейт.

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Ранее Кейт Миддлтон очаровала публику новым образом в стильном платье. Напомним, Кейт Миддлтон показала новое фото принца Джорджа в честь его семилетия.

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