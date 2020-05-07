Кейт Миддлтон запустила фотопроект, посвященный коронавирусу и настроению британцев

Герцогиня Кембриджская решила поддержать миллионы британцев

Супруга принца Уильяма, которая недавно показала фото подросшей принцессы Шарлотты, создала новый фотопроект, посвященный теме COVID-19. Совместно с Национальной портретной галереей Лондона Кейт Миддлтон организует цифровую выставку – будут отобраны 100 портретных фотографий, которые будут представлены в галерее без стен в августе этого года.

Кейт Миддлтон создала проект о коронавирусе в Британии Фото: Getty Images

Проект сфокусируется на трех основных темах: "Герои и помощники", "Ваша новая реальность" и "Акты доброты".

"Мы просим вас помочь уловить дух, настроение, надежды, страхи и чувства Великобритании, поскольку мы продолжаем бороться со вспышкой коронавируса", – сообщается в заявлении, опубликованном в Instagram-аккаунте Кенсингтонского дворца.

Виртуальная выставка Hold Still покажет, как миллионы британцев переживают эти нелегкие времена и защищают свою страну от эпидемии.

Фотографии могут быть сделаны как на профессиональную камеру, так и на обычный смартфон, потому что каждое изображение будет оценено не с точки зрения качества, а по эмоциям и посылу. Принять участие может каждый, независимо от возраста и способностей.

7 мая в Великобритании зафиксировано более 201 тыс. подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Несколько дней назад Великобритания заняла первое место в Европе по количеству смертей от COVID-19.

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