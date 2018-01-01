Кейт Мосс вышла в свет в мини за восемь тысяч долларов

Наряд Мосс дополнила босоножками в тон

Кейт Мосс. Фото: AFP

В Метрополитен-музее в Нью-Йорке состоялось главное модное событие года — 72-й бал Института костюма Met Gala. Одной из хозяек вечера стала жена Джорджа Клуни, адвокат Амаль Клуни.

Met Gala традиционно открывает ежегодную выставку в Институте костюма. В этом году выставка посвящена влиянию католицизма на моду и носит название Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination.

44-летняя британская топ-модель Кейт Мосс выбрала для бала черный короткий наряд из новой коллекции Saint Laurent.

Сексуальное мини-платье с перьями, стоимостью 5850 фунтов стерлингов (около 7914 долларов), Мосс дополнила босоножками в тон и браслетами с бриллиантами.

Кейт Мосс Фото: AFP

Кейт Мосс Фото: AFP

Платье как у Кейт Мосс Фото: AFP

Напомним, 59-летняя Мадонна предпочла драматичный наряд в готическом стиле от Jean Paul Gaultier. Черное платье артистка дополнила вуалью и золотой короной.

Также мы сообщали, что Селена Гомес выбрала нежное платье от Coach из тюля, украшенного кружевом и вышивкой, а Ирина Шейк предстала на публике в сексуальном золотом платье с глубоким декольте и высоким разрезом от Atelier Versace.

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