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"Кейт в ярости": почему герцогиня Кембриджская разгневана на Меган Маркл и принца Гарри

Сегодня, 14:10

В последнее время на Кейт Миддлтон легло больше ответственности

Отношения Кейт Миддлтон и Меган Маркл уже не раз становились центральной темой обсуждений на протяжении нескольких лет. Когда принц Гарри и Меган Маркл сложили с себя королевские полномочия, на герцогиню Кембриджскую легло больше ответственности. Как сообщает история в журнале Tatler, Кейт Миддлтон ощутила себя истощенной.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл
Кейт Миддлтон и Меган Маркл
Фото: Getty Images

Однако неприязнь между супругами наследников на престол стала заметна еще в 2018 году, когда шла подготовка к свадьбе Меган Маркл и принца Гарри. Кейт Миддлтон почти всегда следовала королевскому протоколу, поэтому когда возник спор о том, должны ли подружки невесты надеть колготки, ее ответ был однозначным. А вот Меган Маркл сочла, что из-за жаркой погоды можно пренебречь правилами и поступила на свое усмотрение.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл
Фото: Getty Images

Однако в последнее время жизнь королевской семьи круто изменилась. После выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи, на герцогиню Кембриджскую легло больше ответственности. С началом дестабилизации в Доме Винздоров и коронавирусного кризиса в мире, в жизни Кейт Миддлтон начался изнурительный период, когда ей пришлось справляться с потоком плохих новостей практически ежедневно.

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
Фото: Getty Images

"Кейт злится на большую нагрузку. Конечно, она улыбается и одевается соответствующим образом, но она этого не хочет. Она чувствует себя истощенной и пойманной в ловушку", – сообщил инсайдер изданию.

Издание также сообщает, что по неофициальным данным именно Меган Маркл убедила принца Гарри, что жизнь в США будет лучше. К слову, недавно стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри снова переезжают в другой город.

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Несмотря на ту мягкость и женственность, которую излучает Кейт Миддлтон, по словам инсайдера, внутри нее настоящий стержень.

По сообщению инсайдера, Кейт Миддлтон и принц Уильям были вынуждены взять на себя больше полномочий и теперь не могут уделять должное время воспитанию детей.

Ранее Кейт Миддлтон показала фото своей подросшей дочери – принцессы Шарлотты.

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