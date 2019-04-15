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KHAYAT необычно перепел хит KAZKA на шоу "Голос країни 9"

Парень спел песню в собственной неординарной манере

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 01:29
KHAYAT
KHAYAT
Фото: instagram.com/goloskrainy_official

Участник Нацотбора на "Евровидение 2019", начинающий и перспективный украинский артист KHAYAT (настоящее имя – Андрей Хайят) выступил от команды Тины Кароль в полуфинале шоу "Голос країни 9", который прошел 14 апреля.

Парень в своей необычной манере исполнил хит популярной украинской группы KAZKA – "Плакала". На эту песню было сделано тысячи каверов, ее перепевали на нескольких языках, но такой аранжировки и исполнения еще не слышал никто. Как отметила Тина Кароль, за такое звучание этой песни стоит благодарить украинского продюсера Руслана Квинту.

По задумке номера Андрей всю песню находился на сцене в большой клетке, а в конце вышел из нее. Тина Кароль объяснила идею: по словам артистки, клетка – это наши внутренние оковы и комплексы, мешающие нам двигаться вперед. Андрей смог их преодолеть.

Зрителям настолько понравилось выступление Андрея Хайята, что они отдали ему большинство своих голосов. Солидарна с поклонниками шоу и Тина Кароль, которая отдала певцу предпочтение в решающий момент, когда нужно было выбрать между Андреем и Дэвидом Аксельродом.

Напомним, на проекте "Голос країни 9" выступила Alyona Alyona.

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Источник: Сегодня
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