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KHAYAT – о жизни в США, участии в "Голосе", разочарованиях и воспитании молодежи

Артист также рассказал о том, что ему нравится в девушках и чего не потерпит в отношениях

KHAYAT Фото: Олег Батрак

Молодой, талантливый и самобытный певец KHAYAT в эксклюзивном интервью Сегодня.Lifestyle рассказал о жизни в США, разочарованиях в жизни и трудностях начинающих музыкантов. Также артист признался, как с помощью своей музыки он надеется "воспитать современную молодежь".

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- В каком возрасте вы начали увлекаться музыкой и поняли, что это вам близко?

- С самого детства, с пяти лет. Я занимался на аккордеоне. Меня сосед отвел в музыкальную школу. У меня дома был маленький бабушкин аккордеончик и я пиликал на нем. Сосед сказал, что не может больше это слушать. Спустился и сказал: "Или ваш внук идет в музыкальную школу, или вы отсюда выселяетесь" (смеется). С тех пор, 10 лет музыкальной школы, конкурсы, но это как инстурменталист, а вокалом я стал заниматься для себя, когда начал писать стихи и накладывать их на музыку, где-то в 13-14 лет.

- Как в семье отнеслись к тому, что вы решили заниматься музыкой?

- Со страхом. Мама с папой меня очень поддерживают и поддерживали, но они всегда боялись, что это вырастет в нечто большее, чем хобби и станет моей профессией, так как это нестабильная вещь. Мы все прекрасно понимаем, что шоу-бизнес и творчество – это такая вещь "сегодня есть, завтра – нет". Было много попыток увести меня с моего пути – дополнительные занятия по химии, биологии. Сначала хотели сделать врача, потом дипломата, но это ничем успешным не закончилось.

KHAYAT Фото: Олег Батрак

- В комментариях под видео с вашими выступлениями часто пишут, что вы не похожи на "типичного провинциального молодого человека" из небольшого города, а больше походите на столичного парня.

- Думаю, меня таким сделал мой переезд в Киев. Среда, в который ты живешь, очень влияет на тебя, на то, как ты выглядишь и ведешь себя. Я адаптировался. Но если я из маленького города и учил фольк – это не значит, что я должен ходить в вышиванке с горшком на голове (смеется). К тому же, я вырос в интеллигентной семье, которая, естественно, тоже оказала большое влияние.

Студии, записи, творческая атмосфера, тусовка – это все просто так не зарабатывается.

- Поговорим снова о музыке. Долго ли вы искали свое направление?

- Нет, не долго. Это был момент, когда понимаешь, что вот это твое и ничего другое тебе не подходит. Хотя были разные попытки. Мне очень нравилось петь каверы, но, если тебе нравится песня, это еще не значит, что ты ее хорошо поешь. (смеется). Просто я понял, что Бог дал мне мой голос, он работает хорошо в такой манере, в таком направлении. Плюс, мне всегда было интересно, меня тянуло к фольклору и истории, к тому, с чего началось процветание украинского народа.

- Как начинающий артист, вы столкнулись с какими-либо трудностями?

- Могу вам сказать, что "Голос" и Нацотбор на "Евровидение" – это, в первую очередь, опыт и знакомство и без этого очень трудно начинать. Сейчас, когда закончились проекты, одно из моих больших достижений – это знакомства и люди, которые меня поддерживают. Потому что студии, записи, творческая атмосфера, тусовка – это все просто так не зарабатывается.

KHAYAT Фото: Олег Батрак

О внешнем и внутреннем мире

- У вас сложился собственный имидж. Как вы к нему пришли?

- Я одеваюсь в том, во что я чувствую. Могу выйти на улицу в пижаме, в халате и мне наплевать, что подумают окружающие.

- О внешнем виде вы рассказали, а теперь о внутреннем. Складывается впечатление, что вы очень спокойный и серьезный парень. Это действительно так?

- Я – человек настроения. Я могу быть очень взбалмошным, могу быть очень спокойным и вообще ни с кем не разговаривать. Все зависит от того, с каким я настроением проснулся, что у меня в голове. Я очень много, о чем думаю, а когда очень много мыслей, тебе очень тяжело зациклиться на чем-то одном. Когда я пишу песни, бывает такое, что все уже закончено, но я хочу резко поменять аранжировку или текст. Это тоже плохо влияет на работу.

- Наверное, потому, что вы – творческий человек?

- Да. Я нестабильный.

Весь внутренний мусор никому не нужен, лучше быть закрытым.

Об общении и дружбе

- Вы интроверт или экстраверт?

- Думаю, что все-таки интроверт, который все свои эмоции выплескивает на сцене. Потому что в жизни я могу быть достаточно хладнокровным.

- Значит, вы скорее закрытый человек, нежели общительный?

- Я был открытым какое-то время. Потом понял, что все-таки этот весь внутренний мусор никому не нужен, лучше быть закрытым.

KHAYAT Фото: Олег Батрак

- Но все же у вас есть определенный узкий круг друзей?

- Я не могу так громко сказать, что у меня есть друзья. У меня так: либо близкие люди, либо никто. У меня нет четкой грани – друг или подруга. Это либо близкий человек, которого я впустил в свой дом и свою жизнь, которому могу рассказывать все, либо это просто знакомые или люди, с которыми я могу проводить время.

- А что вы цените в людях?

- Искренность и умение слушать.

- Вопрос, какой будет интересен нашим читательницам. Что вам нравится в девушках?

- В первую очередь мне нравится, когда человек не пытается слепить из себя кого-то, кем он не является. Когда твое нутро, с которым ты родился не закрыто никакими шторами, рамками, когда ты – это ты. Любой человек имеет во вселенной такого же человека, которого он найдет. А если ты будешь стараться свое нутро чем-то закрыть, ты никогда его не найдешь.

Многие творческие люди плохо заканчивали именно потому, что они думали, что они не люди.

- Получается, вы верите в судьбу?

- Да.

- Что никогда не потерпите в отношениях?

- Вообще в человеческих отношениях вранье – это очень плохо. У меня есть такая вещь, как недосказанность. Я могу что-то не сказать. Но когда ты целенаправленно в отношениях врешь – это для меня недопустимые вещи.

KHAYAT Фото: Олег Батрак

- В университете вы изучали английский и арабский языки? Как вам это помогает в жизни, общении?

- В первую очередь, это саморазвитие. Языки – это такая вещь, которая никогда не будет лишней. Я всегда любил усложнять себе жизнь, а когда поступал в университет, решил поступить на что-то более комплексное для себя.

- Вы упомянули о том, что шоу-бизнес – нестабильная сфера. Сегодня – вы звезда, завтра уже вас забыли. Если с музыкой не сложится, чем будете заниматься?

- Вы правильно сказали, что забывают именно о звездах. Потому что, для меня, например, ситуация с "Голосом" и успехом, который есть сейчас никак не повлияла на меня, как личность. Какой я был, таким и остался. Вообще непонятно, кто создал эту странную лексику – "шоу-бизнес", "звезды"? Мы такие же люди из мяса и костей, которые добились, возможно, большей популярности и успеха, но этот успех настолько временный и эфемерный…Знаю очень много случаев, когда творческие люди плохо заканчивали именно потому, что они думали, что они не люди, какие-то недосягаемые персонажи. Возвращаясь к вопросу, то кроме музыки я мог бы учить детей. Еще я работал стилистом. Так что не пропаду (улыбается).

О жизни в США

- Вы провели год в США, учились там по обмену. Какое у вас самое яркое впечатление оттуда?

- В принципе, весь год был крутым. Но самое яркое, это когда я попал в хор Disney. Это было, наверное, моим первым большим творческим прорывом. В каждом штате есть такой хор. В конце года они едут во Флориду выступать в Диснейленде. Мы пели каверы известных треков из диснеевских мультиков и фильмов. Это как раз был тот период, когда я начал писать песни, поэтому для меня было важно развиваться в этом направлении, а в хоре Disney у меня была такая возможность. Для меня, как для человека из другой страны, это было что-то нереально, так как не все местные могли попасть в этот хор.

KHAYAT Фото: Олег Батрак

Вы – часть общества там, где вы родились.

- После этой поездки вам не хотелось остаться в США?

- Это все, как говорят, american dream - "американская мечта" о том, что всех там ждут. На самом деле – нет. Куда бы вы ни поехали, к вам всегда будут относиться, как к иностранцу и никогда не будут считать счастью своего общества. Вы – часть общества там, где вы родились. А ехать куда-то и жить в украинской диаспоре, в каком-то маленьком райончике – зачем? Лучше быть большой рыбой в речке.

- Вы планируете жить в Украине и развивать тут свою карьеру?

- Да, конечно. Это моя страна, культура и основа моего творчества. Я не вижу себя нигде, потому что украинский фольк нужно развивать именно там, где он родился.

- Как вас эта поездка изменила?

- Я стал самостоятельным. Я рос в тепличных условиях: мама, папа, бабушка, дедушка. Они меня боялись отпускать в лагерь, почему-то, хотя я был в "Артеке" раз пять. Каждый раз выигрывал путевку и только поэтому меня и отправляли. Америка была первым отрывом от семьи, болезненным, но очень важным для меня, как для личности. Я понял, что полагаться в жизни нужно на себя.

О характере

- В недавнем интервью, вы сказали, что считаете себя взрослым человеком, но "не совсем". В чем это проявляется?

- Я чувствую в себе какую-то инфантильность. Может потому, что я творческий человек, но я себя чувствую от части ребенком всегда.

KHAYAT Фото: Олег Батрак

- Не думаете, что эта черта характера останется с вами навсегда?

- Я наслаждаюсь этим, пока она есть. Я считаю, что она пропадает в тот момент, когда ты максимально разочаровываешься в чем-то.

- У вас были такие моменты?

- Every day (каждый день – ред.). Для меня разочарование равно жизнь (улыбается). Без него никуда.

Люди, по сути, немного предсказуемы.

- Вы все близко к сердцу принимаете?

- Уже нет. Меня уже тяжело чем-то удивить по поводу поведения людей. В свое время я очень интересовался психологическими моментами, взаимодействием людей между собой, наблюдал очень много. Бывает такое, что общаюсь с человеком и могу предугадать, что он скажет, какой он жест сделает, как себя поведет. Люди, по сути, немного предсказуемы. Тем не менее, меня легче удивить чем-то хорошим, чем разочаровать чем-то плохим.

О литературе, кино и досуге

- Что любите читать?

- Есть книги, которые я не могу забыть. Например, "Бегущий за ветром" Халеда Хоссейни. Это моя самая любимая книга, стабильно, раз в полтора года я ее перечитываю, каждый раз узнавая что-то новое. Читаю Люко Дашвар – это украинская писательница, у нее есть книжка очень крутая, называется "На запах м’яса". Люблю читать не что-то "мейнстримовое", а узнавать новое.

- Что любите из фильмов?

- Люблю фантастику, мистику, ужастики, но не там, где "кишки наружу", а больше психологические триллеры.

- Как проводите досуг?

- Для меня лучшее проведение времени – дома. Какие-то простые, человеческие вещи. Вкусный чай с просмотром фильма, еще обожаю молоко с печеньем (улыбается). Когда приезжаю домой, люблю пойти погулять с собакой. Люблю отдыхать в прямом смысле этого слова, не напрягаясь ничем.

- Вы больше любите проводить время в одиночестве?

- В большинстве случаев да, люблю быть один. Когда один, я могу что-то поделать, пописать.

Альбом – это такой первый "ребенок".

О творчестве, сольном концерте и воспитании молодежи

- Совсем скоро у вас выйдет альбом. Расскажите о нем немного.

- Очень жду начало июня. Альбом – это такой первый ребенок, которого взращиваешь, чтобы максимально все красиво получилось и не стыдно было показать. Хочется, чтобы это стало отрывом от истории с "Голосом", чтобы люди меня уже не воспринимали, как участника талант-шоу.

Когда я сел писать альбом, я понимал, что концептуальная музыка не может быть без идеи, то есть нужно выбрать какую-то тему, которая каждому человеку близка. Я решил взять тему измены. Во всех ее проявлениях, не только в отношениях, а в принципе. В альбоме треки связаны между собой, они перекликаются. Это очень неожиданный для меня результат.

KHAYAT Фото: Олег Батрак

- Как проходил процесс написания альбома?

- Когда я шел на "Голос", я ставил себе цель не победу, а возможность развития себя. Выйти из проекта с чем-то, в данном случае – с альбомом. На протяжении проекта я узнавал что-то новое, общался с огромным количеством творческих людей – с Тиной, Монатиком, Русланом Квинтой. Я начал переосмысливать музыку. Сейчас выйдет новый продукт, который будет моим вторым дыханием.

- Где сделаете презентацию альбома?

- 19 июня, в Зеленом театре у меня будет сольник.

В видео ниже KHAYAT рассказал о любимом празднике и том, что купил на первую зарплату:

- Волнуетесь перед концертом?

- Вообще нет. Признаюсь, что я творческий лентяй и готовиться к выступлениям не очень люблю (смеется). Просто планы, тайминг – абсолютно не моя история. Не умею все делать по пунктам. Однако к сольнику готовиться обязательно буду, так как это первый большой концерт в столице и нужно достойно заявить о себе.

- Но морально готовы?

- Готов. Я очень хотел этого, это моя жизнь, моя профессия.

Со временем появятся новые инструменты, звучания, новое мышление.

- Каким артистом вы видите себя в будущем?

- Моя главная цель – это показать молодежи, что музыка может быть разной. Музыка – это не только то, что ротируется по радио, то, во что вкладываются большие деньги, это, как ты чувствуешь состояние своей души. Благодаря "Голосу" я убедился, что зрители – не тугодумы, они понимают, что и как происходит в этой жизни и готовы воспринимать новую музыку.

А в будущем я вижу себя успешным музыкантом, который создает новую музыку и развивается. Понятно, что через пять лет, я уже не буду звучать, как я звучу сейчас, потому что мир развивается и это нужно принимать в любом случае. Со временем появятся новые инструменты, звучания, новое мышление. Молодежь, мои сверстники, воспитывающиеся на музыке – это люди, которые через несколько лет будут менять эту страну и было бы очень круто похлопотать над тем, чтобы в их головы вложить правильные мысли.

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