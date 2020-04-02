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KHAYAT отпразднует день рождения в прямом эфире с Сегодня.Lifestyle

Присоединяйтесь к нам 3 апреля в 15.00!

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 17:12

В пятницу, 3 апреля, молодой украинский певец, участник Национального отбора на "Евровидение-2019/2020" KHAYAT празднует день рождения. Артист станет гостем прямого эфира в Instagram на нашей странице Сегодня Life. Подключайтесь завтра в 15:00 и узнайте: почему певец выдохнул после "Евровидения", как живет в самоизоляции и какую премьеру готовит для поклонников.

INSTAGRAM

Что известно о KHAYAT?

Настоящее имя артиста – Андрей Хайат. О нем впервые узнали на вокальном шоу "Голос країни". А после проекта KHAYAT стал участником Национального отбора на "Евровидение" в прошлом и этом году с песней Call for love. Украинцы полюбили юного исполнителя за его талант сочетать современные и народные мотивы.

О личной жизни певца мало что известно. Родился Андрей в 1997 году в Знаменке Кировоградской области, где и закончил музыкальную школу по классу аккордеон. А год назад он стал выпускником Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова. KHAYAT изучал английский и арабский языки.

KHAYAT
KHAYAT
Фото: Олег Батрак

Прошлым летом KHAYAT выпустил свой дебютный альбом KHMIL', куда вошли семь композиций и один бонус-трек. А осенью 2019 года его творчество пополнилось еще одним синглом Osoka. Интересно, что эскизы для каждого костюма в клипе KHAYAT разрабатывал сам.

19 июня у певца состоялся его первый концерт в Киеве – в Зеленом театре, на котором присутствовали коллеги и украинские селебрити: Jerry Heil, DJ NANA, Alina Pash, LAUD, Tonka, BAHROMA.

Ждем вас в пятницу, 3 апреля, в 15.00 на нашей официальной странице в Instagram. Вы можете лично поздравить KHAYAT и задать ему интересующий вопрос.

Напомним, что ранее KHAYAT дал Сегодня.Lifestyle эксклюзивное интервью.

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