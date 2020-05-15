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KHAYAT приоткрыл завесу над Нацотбором на Евровидение: "Знакомишься с участниками, а затем вы враги"

Певец заявил, что организаторы специально создают условия вражды

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 08:01

В этом году молодой украинский певец KHAYAT (Андрей Хайат) во второй раз не победил в Национальном отборе на "Евровидение". В рубрике "Кофе с перцем" в программе "Зірковий шлях" артист признался, что в третий раз принимать участие в песенном конкурсе он не собирается. Но несмотря на это, благодарен судьбе за знакомство со своим наставником – Тиной Кароль. Своей популярностью KHAYAT обязан в первую очередь певице, потому что она – первая, кто поверил в его талант.

Что касается Национального отбора на "Евровидение", то, по словам KHAYAT, по окончании конкурса все участники остаются врагами.

"Очень много вещей, которые просто создаются в этих условиях специально. Поэтому реально приходишь на жеребьевку и как со всеми участниками знакомишься – все классно, а затем по окончании Нацотбора вы враги", – рассказал певец.

Напомним, что 22 февраля состоялся финал Национального отбора на "Евровидение-2020", в котором победу одержала украинская группа Go_A. Согласно суммарным баллам жюри и зрителей, KHAYAT получил оценку 9. Для победы в финале ему не хватило 3 балла.

Также KHAYAT поделился списком любимых сериалов, которые можно просмотреть во время карантина.

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