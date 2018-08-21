Киану Ривз и Вайнона Райдер женаты 26 лет

На съемках фильма "Дракула" в 1992 году был приглашен настоящий священник

Вайнона Райдер и Киану Ривз. Фото: Getty

Популярная американская актриса Вайнона Райдер, которая недавно вместе с коллегой Элизабет Олсен снялась для рекламной кампании известной марки H&M, рассказала, что вышла замуж за Киану Ривза в 1992 году. Такое признание актриса сделала в преддверии нового фильма "Пункт назначения: Свадьба", где она снялась вместе с Киану Ривзом.

Все дело в том, что на съемки фильма "Дракула" (1992), в котором актеры исполнили главные роли, режиссер Фрэнсис Форд Коппола пригласил настоящего румынского священника, сообщает издание Entertainment Weekly.

"Мы поженились в "Дракуле". Клянусь, мне кажется, мы действительно женаты. В той сцене Фрэнсис пригласил настоящего румынского священника. Мы отсняли сцену, а он провел всю церемонию. Так что мне кажется, что мы женаты", - призналась актриса.

Напомним, Вайнона Райдер снялась также в паре с Джейсоном Стэтхемом в фильме "Внутренний фронт"по сценарию Сильвестра Сталлоне.