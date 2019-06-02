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Киану Ривз поделился подробностями личной жизни

Актер признался, что хотел бы встретить любимого человека

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:02
Киану Ривз в фильме Джон Уик
Киану Ривз в фильме Джон Уик
Фото: YouTube

Известный канадский актер Киану Ривз, который стал новым лицом брэнда Saint Laurent, рассказал о личной жизни и признался, занято ли его сердце. Звезда фильма "Джон Уик" рассказал в интервью, что с радостью поделится теплыми чувствами с близким человеком, как только случится их встреча.

Смотрите видео о жизни и карьере Киану Ривза:

Так, по словам Киану, в настоящее время он одинок. "Вы спрашиваете про романтические отношения? Я одинокий мужчина. У меня никого нет, но если появится, то я буду уважать и любить этого человека. Надеюсь, в моей жизни это произойдет", – признался голливудский актер.

В то же время он добавил, что отношения или женитьба его не очень волнуют. "Я не слишком беспокоюсь об этом. Я – актер, поэтому с той точки зрения, что вы спрашиваете, у меня нет ответа", – сказал Ривз.

Отметим, что 54-летний Киану Ривз ни разу не был женат. Он встречался с Дженнифер Сайм, которая погибла в апреле 2001 года в автокатастрофе. Годом ранее ребенок пары появился на свет мертворожденным. С тех пор актер не был замечен в серьезных отношениях.

Ранее стриминговый сервис Netflix опубликовал убойный трейлер комедии "Ты – мое сомнение" с Киану Ривзом.

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