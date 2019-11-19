Киану Ривз тайно обручился со своей возлюбленной – СМИ
Близкий друг актера раскрыл детали звездной помолвки
Канадский актер Киану Ривз, который только лишь недавно избавился от статуса вечного холостяка, решился на смелый шаг. После трагической смерти возлюбленной артист обрел счастье и сделал предложение известной художнице Александре Грант.
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О тайной помолвке актера стало известно благодаря близкому другу Киану Ривза, который и поделился с прессой радостной новостью. К предложению руки и сердца актер подготовился основательно – украсил квартиру свечами и во время романтического ужина под композицию Фрэнка Синатры спросил у Александры, готова ли она стать его женой. Как сообщает зарубежное издание Gossipcop, пара уже готовится к свадебной церемонии.
"Киану и Александра планируют свадьбу весной 2020 года на пляже Малибу. Все будет скромно и романтично. Влюбленные пригласят около 70 гостей", – рассказывает близкий друг актера.
Напомним, что киновселенная Marvel готовится войти в новую эру после финала "Мстителей", а Киану Ривз переживает второй пик популярности благодаря "Джону Уику". Поэтому Marvel может войти в новую эру с Ривзом на борту.
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