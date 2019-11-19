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Киану Ривз тайно обручился со своей возлюбленной – СМИ

Близкий друг актера раскрыл детали звездной помолвки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:49
Киану Ривз с Александрой Гранте
Киану Ривз с Александрой Гранте
Фото: Getty Images

Канадский актер Киану Ривз, который только лишь недавно избавился от статуса вечного холостяка, решился на смелый шаг. После трагической смерти возлюбленной артист обрел счастье и сделал предложение известной художнице Александре Грант.

Не пропустите видео: Киану Ривз вышел в свет в компании художницы Александры Грант

О тайной помолвке актера стало известно благодаря близкому другу Киану Ривза, который и поделился с прессой радостной новостью. К предложению руки и сердца актер подготовился основательно – украсил квартиру свечами и во время романтического ужина под композицию Фрэнка Синатры спросил у Александры, готова ли она стать его женой. Как сообщает зарубежное издание Gossipcop, пара уже готовится к свадебной церемонии.

Голливудский актер с художницей на гала-вечере
Голливудский актер с художницей на гала-вечере
Фото: Getty Images

"Киану и Александра планируют свадьбу весной 2020 года на пляже Малибу. Все будет скромно и романтично. Влюбленные пригласят около 70 гостей", – рассказывает близкий друг актера.

Напомним, что киновселенная Marvel готовится войти в новую эру после финала "Мстителей", а Киану Ривз переживает второй пик популярности благодаря "Джону Уику". Поэтому Marvel может войти в новую эру с Ривзом на борту.

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