Киану Ривз тайно обручился со своей возлюбленной – СМИ

Близкий друг актера раскрыл детали звездной помолвки

Киану Ривз с Александрой Гранте Фото: Getty Images

Канадский актер Киану Ривз, который только лишь недавно избавился от статуса вечного холостяка, решился на смелый шаг. После трагической смерти возлюбленной артист обрел счастье и сделал предложение известной художнице Александре Грант.

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О тайной помолвке актера стало известно благодаря близкому другу Киану Ривза, который и поделился с прессой радостной новостью. К предложению руки и сердца актер подготовился основательно – украсил квартиру свечами и во время романтического ужина под композицию Фрэнка Синатры спросил у Александры, готова ли она стать его женой. Как сообщает зарубежное издание Gossipcop, пара уже готовится к свадебной церемонии.

Голливудский актер с художницей на гала-вечере Фото: Getty Images

"Киану и Александра планируют свадьбу весной 2020 года на пляже Малибу. Все будет скромно и романтично. Влюбленные пригласят около 70 гостей", – рассказывает близкий друг актера.

Напомним, что киновселенная Marvel готовится войти в новую эру после финала "Мстителей", а Киану Ривз переживает второй пик популярности благодаря "Джону Уику". Поэтому Marvel может войти в новую эру с Ривзом на борту.

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