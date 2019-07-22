Киану Ривз удивил поклонников своим поступком: что произошло

Актер порадовал поклонников, оставивших ему послание

Киану Ривз Фото: Getty Images

Как известно, голливудский актер Киану Ривз, который якобы встречается с Анджелиной Джоли, сейчас снимается в музыкальной комедии "Бил и Тод". Съемки картины проходят в Луизиане и местные жители делают все, чтобы привлечь внимание актера.

Смотрите видео о жизни Киану Ривза:

Однако больше всех повезло поклоннице по имени Стейси. Узнав о том, что Киану Ривз будет проезжать на съемочную площадку мимо ее дома, она вместе с сыновьями смастерила табличку с надписью "Ты захватывающий". Кортеж со звездой остановился рядом с ее домом. Из машины вышел сам Ривз, встал на колени и написал ответ: "Это ты потрясающая!".

Скриншот из Twittwr

"Вчера эта вывеска стояла на лужайке по дороге на съемочную площадку. Киану выпрыгнул из машины и сделал это", – написал в Twitter писатель Эд Соломон, сопровождавший Ривза.

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К слову, фраза "Ты захватывающий" по отношению к Киану была выбрана не случайно. В начале июня, когда актер во время конференции Microsoft представлял геймерам Cyberpunk 2077 со своим участием, он назвал игру захватывающей. На что один из фанатов выкрикнул: "Нет, это вы захватывающий!".

Напомним, актер Киану Ривз, который недавно в одном из интервью утверждал о своем одиночестве, пришел на модный показ мужской коллекции весна/лето 2020 Saint Laurent с девушкой – художницей Александрой Гранте.

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