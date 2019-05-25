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Киев, я люблю тебя: популярные ведущие рассказали о своем отношении к столице

Алена Мороз, Серж Куницын и Аня Гресь знают, где отметить День Киева

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:01
В День Киева актеры и ведущие НЛО TV рассказали о своем отношении к столице
В День Киева актеры и ведущие НЛО TV рассказали о своем отношении к столице
Фото: пресс-служба НЛО TV

26 мая Киев празднует свой очередной День рождения – столице исполняется 1537 лет! В канун праздника популярные ведущие и актеры телеканала НЛО TV рассказали о своем отношении к городу. За что они любят Киев, и что их раздражает в нем? А также, какой они видят столицу через 50 лет.

  • За что ты любишь Киев больше всего – назови ТОП-3 его особенности?

Алена Мороз – ведущая шоу "Северный check-in": Люблю за то, что он круглосуточный и дешевый по сравнению с другими европейскими столицами. Главная его особенность в том, что Киев раскрывается не с первого знакомства. У меня ушло года три на то, чтобы в нем стало комфортно.

Серж Куницын – ведущий шоу "Оттак Мастак": Люблю этот город за то, что чувствую себя здесь дома. Когда уезжаю – всегда скучаю по Киеву. Это город, в котором я родился, в котором прошло мое детство. Это город, в котором родилась моя дочь.

Аня Гресь – актриса шоу "Мамахохотала": Люблю Киев за места, атмосферу города, людей вокруг. ТОП-3 за что я люблю Киев – это Андреевский спуск, "перепичка", люди.

Серж Куницын
Серж Куницын
Фото: пресс-служба НЛО TV

  • Как планируешь провести это воскресенье, 26 мая (День Киева)?

Алена Мороз: Я только прилетела из двухмесячного путешествия и еще не успела изучить программу. Накануне погуглю и выберу одну-две локации.

Серж Куницын: Не буду оригинальным – на работе будем активным темпом снимать детективный сериал. Это очень интересно и захватывающе! Сам вовлечен в расследования нашего сериального героя!

Аня Гресь: Встречусь с друзьями, и мы пойдем гулять по городу.

  • Назови самое яркое воспоминание, связанное с Киевом?

Алена Мороз: В первую неделю после переезда в Киев все завалило преждевременным ноябрьским снегом. Его было аномально много, и город полностью парализовало. Я тогда подумала: "В прикольное место я, конечно, переехала...Интересно, тут так всегда?!".

Серж Куницын: Наверное, это парады в детстве. Когда, сидя у папы на плечах, запоминаешь яркие краски и веселую музыку.

Аня Гресь: Я коренная киевлянка. Невозможно из 28 интересных лет жизни выбрать одно – самое яркое воспоминание:).

  • Какое твое любимое место (улица) в Киеве? Почему?

Алена Мороз: Улица Богдана Хмельницкого. Энергетически, она как позвоночник города, а остальные улицы и районы уже вырастают вокруг нее.

Серж Куницын: Любимых мест в любимом городе много! Конечно, это Лавра, Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, Андреевский спуск со всеми кафе и торговцами! Любимая улица – Рейтарская. Не знаю почему… Это как место силы, где хотелось бы разбогатеть и купить квартиру!

Аня Гресь: Певческое поле. В детстве с мамой туда ходили на концерты под открытым небом. Сначала было весело и захватывающе, а потом был очень красивый салют. А в другие дни там мало людей, зато прекрасный вид на Киев. Такое себе место силы, где можно побыть наедине с собой и подумать о смысле жизни.

Алена Мороз
Алена Мороз
Фото: пресс-служба НЛО TV

  • Что тебя больше всего не устраивает и раздражает в столице?

Алена Мороз: Выключение горячей воды летом на пару месяцев. Отсутствие достаточного количества многоуровневых или подземных парковок в центре. Город не адаптирован к велосипедам и электросамокатам. Об удобстве для людей с инвалидностью вообще молчу. У нас нет по-настоящему крутых современных музеев – максимум один. Сравнивая с заграницей – это особенно бросается в глаза.

Серж Куницын: Бесит, когда осенью люди уставшие, поэтому становятся неприветливыми и злыми! Еще не люблю, когда кто-то курит на улицах Киева, не думая об окружающих. Ну и последнее – когда зимой не чистят дороги. В принципе, ворчать я могу много, но ко всему можно относиться с позитивом.

Аня Гресь: Больше всего не устраивают дороги с ямами и плохое освещение в ночное время возле этих самых дорог с ямами.

  • Каким ты видишь Киев через 50 лет?

Алена Мороз: Желаемый минимум: здесь выдержан единый цветовой код, выстроены велопути и съезды с бордюров. Во всех районах есть пункты проката электросамокатов и электровеликов. Заброшенные территории прошли джентрификацию (реконструкция пришедших в упадок городских кварталов путем благоустройства и последующего привлечения более состоятельных жителей, – журн.). Общественный транспорт полностью экологичен и работает от солнечной энергии. Организована достойная сортировка и переработка мусора. Многоуровневые парковки убрали с улиц ручейки машин под бордюрами. В Киеве много современных музеев, арт-пространств. В каждом районе есть спортивные площадки с качественными футбольными/баскетбольными полями, теннисом, скейт-парками и рекреационными зонами. Воздух свежий, речки и озера чистые. Здесь крутые школы и университеты, в которые с удовольствием приезжают учиться иностранцы. Все больницы с современным оборудованием и ремонтом. Организованы компании, где пенсионеры могут знакомиться, проводить время и продолжать приносить пользу обществу. Построены центры помощи бездомным. На полицию можно положиться, а преступность минимальна. Развит малый и средний бизнес. Налогообложение разумное, поэтому инвестиции текут к нам рекой. Перемещение между соседними городами и странами молниеносное. Цены на проживание доступные. Люди на улицах улыбчивые и открытые. Все осознают совместную ответственность за наш рай. Поэтому каждый вкладывается в его поддержание. А еще здесь все свободно говорят минимум на трех языках: английском, украинском, русском. Желательно всю это программу выполнить не через 50 лет, а через 25. Думаю, это реально.

Серж Куницын: очень хочу, чтобы через 50 лет было так же много парков и деревьев, и родной город оставался как всегда самым зеленым! Чтобы было много бесплатных детских и спортивных площадок, чтобы нашлось место для парковок в центре. Ну и самое главное: чтобы люди на улицах, не зависимо от времени года, всегда улыбались – сейчас это редкость!

Аня Гресь: Хочу видеть Киев таким же атмосферным, но больше сделанным "для людей". Город с парками, хорошими дорогами (без билбордов и ужасных вывесок на домах), по которым ходят счастливые люди.

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Ранее мы рассказывали, куда пойти на День Киева 2019. Также узнайте, как будет отмечать День рождения столица.

В этом ролике смотрите, как прошел ежегодный бал цветов в Киеве:

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