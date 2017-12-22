Киевский рэпер посвятил песню Олегу Виннику

Кроме Винника, заявленного в названии, в своей песне KOSMO вспоминает Дорна, MONATIK, Виталия Козловского

Танцы и Олег Винник – в своем дебютном видео киевский рэпер Kosmo совместил хип-хоп речитатив, тяжелую рок-гитару и непрерывное упоминание главных деятелей украинского шоу-бизнеса.

"Однажды мы все узнали, что есть Олег Винник — человек, как бы, появившийся ниоткуда, вдруг заполонивший собой все вокруг: обложки журналов, эфиры талант-шоу и вашу ленту фейсбука. Вы смеялись, иронизировали, недоумевали. Теперь настало время признать, что Олег Винник — эталонная рок-звезда, у которого есть слава, деньги, а еще его очень любят женщины. Быть как Олег Винник — значит быть обожаемым и успешным. Это мечта каждого артиста" — рассказывает KOSMO.

Кроме Винника, заявленного в названии, в своей песне KOSMO вспоминает Дорна, MONATIK, Виталия Козловского.

Для KOSMO "Олег Винник" это не только первая видеоработа, но и первый трэк, записанный под этим никнеймом.

Напомним, Олег Винник заставил танцевать Андрея Данилко.

Певец Олег Винник на съемках новогоднего "Вечернего Квартала" рассказал, как отметит Новый год, и о планах на 2018.