Киевский рэпер посвятил песню Олегу Виннику

Вчера, 12:30

Кроме Винника, заявленного в названии, в своей песне KOSMO вспоминает Дорна, MONATIK, Виталия Козловского

Кадр из клипа
Кадр из клипа

Танцы и Олег Винник – в своем дебютном видео киевский рэпер Kosmo совместил хип-хоп речитатив, тяжелую рок-гитару и непрерывное упоминание главных деятелей украинского шоу-бизнеса.

"Однажды мы все узнали, что есть Олег Винник — человек, как бы, появившийся ниоткуда, вдруг заполонивший собой все вокруг: обложки журналов, эфиры талант-шоу и вашу ленту фейсбука. Вы смеялись, иронизировали, недоумевали. Теперь настало время признать, что Олег Винник — эталонная рок-звезда, у которого есть слава, деньги, а еще его очень любят женщины. Быть как Олег Винник — значит быть обожаемым и успешным. Это мечта каждого артиста" — рассказывает KOSMO.

Кроме Винника, заявленного в названии, в своей песне KOSMO вспоминает Дорна, MONATIK, Виталия Козловского.

Для  KOSMO "Олег Винник" это не только первая видеоработа, но и первый трэк, записанный под этим никнеймом.

Напомним, Олег Винник заставил танцевать Андрея Данилко.

Певец Олег Винник на съемках новогоднего "Вечернего Квартала" рассказал, как отметит Новый год, и о планах на 2018.
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"Сегодня"

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