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"Киевский" торт, фамилия мужа и короткое платье: подробности росписи Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

20 мая Никита Добрынин и Дарья Квиткова официально поженятся

Главный герой романтического шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин и его избранница Даша Квиткова отменили свадьбу из-за карантина. Праздничное торжество пришлось перенести, а вот роспись жениха и невесты состоится уже завтра, 20 мая.

В преддверии такого важного дня в их жизни Сегодня.Lifestyle пообщались с Дашей Квитковой и разузнали детали предстоящей свадьбы. 21-летняя невеста признается, что из-за введенного карантина черед пандемию коронавируса им пришлось перенести свадебное торжество, но уже завтра победительница "Холостяка-9" станет официальной супругой телеведущего. 20 мая в одном из киевских ЗАГСов состоится роспись будущих супругов.

Дарья Квиткова и Никита Добрынин Фото: instagram.com/kvittkova

Роспись в ЗАГСе

"Когда ввели карантин, а затем его продлили, я не расстроилась, что дату свадьбы пришлось перенести. У меня 20 числа роспись и я официально становлюсь женой. Я бы расстроилась, наверное, если бы и росписи не было, и свадьбы не состоялось, если бы все затянулось", – делится Квиткова.

Также счастливая невеста рассказала, как они с Никитой планируют отмечать это событие.

Главный герой "Холостяка-9" с избранницей Фото: instagram.com/nikitadobrynin

"Мы придем в ЗАГС в красивых нарядах, распишемся. Будет около семи наших близких друзей. Пока заведения закрыты, где-нибудь на летней террасе возьмем кофе с собой, якобы отметим. А потом поедем к моим родителям, так как папа с мамой Никиты немного далеко. Моя мама очень хочет нас увидеть в этот день, поздравить и мы будем кушать "Киевский" торт", – признается невеста Добрынина.

Перенос свадьбы на 12 августа

Никита и Дарья сначала планировали перенести свадьбу на осень, но со смягчением условий карантина и после переговоров со свадебным распорядителем, поняли, что могут успеть отгулять еще летом. Поэтому влюбленные остановились на дате 12 августа.

"Когда продлили карантин до 11 мая мы поняли, что свадьбу нужно переносить. Мы не хотели, чтобы гости побыли 5 минут и ушли в масках. Поэтому решили искать какую-то другую дату, и еще недели 2-3 не понимали, какой это будет день. Когда узнали, что все подрядчики свободны, должны возобновить авиасообщение, поняли, что 12 августа – это оно", – рассказывает Даша.

Пара живет на квартире Никиты Фото: instagram.com/kvittkova

На роспись 21-летняя невеста уже приготовила короткое платье, а вот на саму свадьбу ей шьют два наряда – для торжественной церемонии и для танцев: "Я вообще не знаю, что сейчас в тренде и моде. Мне девчонки дали каталог и я выбрала все платья, которые понравились, начала мерить. В одном платье мне понравились оголенные плечи, в другом – спина, а в третьем – его пышность. Вот так по крупицам и собирали нужный мне фасон".

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Будет ли Даша брать фамилию мужа

Известно, что Никита Добрынин – это псевдоним телеведущего. Еще во время съемок шоу "Холостяк-9" главный герой признался: его настоящая фамилия и имя – Влад Вокулович. Напомним, что Квиткова также является псевдонимом Дарьи. Отвечая на вопрос, будет ли невеста брать фамилию мужа, Дарья говорит, что теперь в паспорте будет Вокулович.

"Фамилию буду брать, конечно. Мы как-то подняли эту тему – он "за" и я не против. Решили, что все-таки будем. Я везде (в аккаунтах соцсетях) останусь как Квиткова, просто в паспорте буду Дашей Вокулович", – поделилась возлюбленная Никиты Добрынина.

Напомним, что телеведущий сделал Дарье Квитковой предложение этой зимой во время совместного отдыха на Бали. Никита устроил девушки сюрприз-фотосессию. И когда Дарья не ожидала, Никита преподнес любимой кольцо, записав этот момент на видео.

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