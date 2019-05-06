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Ким Кардашьян планирует отказаться от своего реалити-шоу ради карьеры юриста

Ким хочет последовать примеру отца-адвоката

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:08
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян
Фото: instagram.com/kimkardashian

Знаменитая бизнесвумен и звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Ким Кардашьян продолжает учебу в университете, где она изучает юриспруденцию. Ким недавно призналась, что летом прошлого года поступила в юридическую школу в Сан-Франциско и уже к 2022 году она планирует стать дипломированным адвокатом. Кардашьян всерьез задумалась о юридической карьере после посещения Белого дома.

Дело в том, что Ким Кардашьян в прошлом году добилась освобождения из тюрьмы некой Элис Мари, осужденной за работу на наркокартель. Тогда Ким добилась встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Ким Кардашьян учится на адвоката
Ким Кардашьян учится на адвоката
Фото: instagram.com/kimkardashian

Теперь же теледива призналась, что  готова бросить свою карьеру на ТВ, чтобы сосредоточиться на более сложной задаче – изменении тюремной реформы в США. Более того, Кардашьян уже прошла стажировку в юридической фирме, сообщает DailyMail.

Отметим, что отец Ким Роберт был адвокатом. Он ушел из жизни в 2003 году. "Мой папа всегда учил меня тому, что тяжелая работа действительно важна и результативна, поэтому моя цель в том, чтобы через 10 лет перестать быть просто Ким Кардашьян, а стать адвокатом и бороться за права очень многих достойных людей", – заявила звезда.

Напомним, Ким Кардашьян снялась в клипе Пэрис Хилтон.

О том, почему звезды критикуют семью Кардашьян смотрите в видео ниже:

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Источник: Сегодня
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