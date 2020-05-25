Ким Кардашьян и Канье Уэст трогательно отметили 6-ю годовщину свадьбы: "Вместе навсегда"

Знаменитости сыграли свадьбу 24 мая 2014 года

Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" Ким Кардашьян и ее супруг рэпер Канье Уэст отпраздновали шестую годовщину свадьбы в воскресенье, 24 мая.

Ким Кардашьян ознаменовала это события публикациями в социальных сетях, опубликовав несколько их совместных фотографий. Также знаменитость поделилась в Instagram storirs фотографиями с их роскошной свадьбы, которая состоялась 24 мая 2014 года.

Ким Кардашьян провела видео-экскурсию по своей кухне – смотрите сюжет:

"Шесть лет позади. Навсегда вместе. До конца", – трогательно подписала снимки с Канье Уэстом Ким Кардашьян.

Роскошная церемония бракосочетания супругов прошла в итальянской крепости Форт-ди-Бельведер во Флоренции. Основное торжество состоялось в Париже, куда были приглашены около 600 гостей.

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На свадьбе Ким Кардашьян и Канье Уэста выступали Андреа Бочелли и Джон Ледженд.

Ким Кардашьян поздравила Канье Уэста с шестой годовщиной свадьбы Фото: скриншот

К поздравлениям присоединилась мама Ким Кардашьян Крис Дженнер, которая опубликовала в своем аккаунте серию семейных фотографий пары.

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У супругов четверо детей: дочери Норт и Чикаго и два сына Сейнт и Псалм. Недавно Ким Кардашьян показала фотографии Псалма, которому исполнился 1 год.

Ким Кардашьян и Канье Уэст планируют рождение и пятого ребенка, но снова от суррогатной матери.

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