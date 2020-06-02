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Ким Кардашьян и Канье Уэст угрожают своему бывшему телохранителю

Сегодня, 20:03

Экс-охранник звездной пары назвал Канье "самой жадной знаменитостью"

Ким Кардашьян и Канье Уэст, недавно отпраздновавшие 6-ю годовщину свадьбы, грозятся судебным иском своем бывшему телохранителю. Стив Станулисе, который ранее охранял звездную семью, снимается в кино, пишет сценарии и работает продюсером.

В подкасте Hollywood Raw Podcast он поделился некоторыми подробностями о Ким и Канье, что не понравилось знаменитостям.

Ким Кардашьян и Канье Уэст
Ким Кардашьян и Канье Уэст
Фото: Getty Images

Мужчина рассказал, что Канье был одним из его самых худших работодателей. Он отметил, что рэпер просил его всегда быть позади на десять шагов, а также злился, когда тот не давал папарацци работать и скупился на чаевые.

На подобные слова Канье Уэст отреагировал негативно, заявив, что планирует подать иск на 10 миллионов долларов. По словам рэпера, Станулис нарушил соглашение о конфиденциальности, которое он подписал в 2016 году. Адвокат же Стива сообщил прессе, что тот ничего не нарушал.

"Мой клиент не нарушал никаких соглашений. Он принял участие в записи подкаста в поддержку своего нового фильма. Старые истории были подняты не впервые", – прокомментировал ситуацию адвокат Стива Станулиса.

INSTAGRAM

В своем Instagram Станулис опубликовал пост, в котором написал следующее:

"Я делаю это заявление, потому что мои слова были вырваны из контекста. Речь шла о событиях, происходивших много лет назад. Канье Уэст трудоголик и талантлив во всех аспектах своей жизни. Я настолько убежден в этом, что моя компания Stanulis Films намерена пригласить Канье для работы над нашим новым фильмом после завершения пандемии COVID-19".

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