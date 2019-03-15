Ким Кардашьян и Канье Уэст заплатят суррогатной матери десятки тысяч долларов

Четвертого ребенка звездной паре родит суррогатная мать

Ким Кардашьян и Канье Уэст Фото: instagram.com/kimkardashian

38-летняя голливудская дива Ким Кардашьян и ее 41-летний муж, рэпер Канье Уэст, ждут четвертого ребенка. Об этом Ким сообщила в эфире вечернего шоу Watch What Happens Live с Энди Коэном. Звезда даже рассекретила пол будущего ребенка – у пары родится мальчик.

Кроме того, стало известно, что сына родит суррогатная мать. Отметим, третьего ребенка Ким и Канье, дочь Чикаго, тоже выносила суррогатная мать. Теперь появилась информация, сколько Ким Кардашьян и Канье Уэст заплатят суррогатной матери. Услуги пара оценила в 70 тыс. долларов, а также Ким и Канье будут перечислять женщине по 4,5 тысячи долларов ежемесячно, пока она вынашивает их ребенка. Об этом сообщает издание The Mirror со ссылкой на собственный источник.

Ким Кардашьян и Канье Уэст с детьми Фото: instagram.com/kimkardashian

Отметим, Ким Кардашьян и Канье Уэст уже воспитывают троих детей: 5-летнюю дочь Норт, 3-летнего сына Сейнта и годовалую малышку Чикаго. Таким образом, пара в ожидании уже второго сына.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян опять раскритиковали из-за ее 5-летней дочери Норт.

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