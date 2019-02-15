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Ким Кардашьян обвинили в мошенничестве и требуют 100 млн долларов

В мошенничестве обвиняют Ким разработчики приложения Kimoji

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:20
Ким Кардашьян Фото: instagram.com/kimkardashian
Ким Кардашьян
Фото: instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашьян попала в крупный сканадл, который может стоить ей 100 млн долларов. Еще в 2014 году она запустила серию "смайликов" (или "эмоджи") под названием "Кимоджи" с собственным изображением.

Разработчик "кимоджи" Дэвид Либенсон утверждает, что он и его деловые партнеры создали приложение под названием CensorOut, которое привлекло внимание Ким, и в итоге они согласились объединиться в команду Kimojis и создали серию анимированных смайликов и GIF-анимацию клана Кардашьян, сообщает TMZ.

Фото: instagram.com/briannaruss

Теперь разработчик обвиняет теледиву в том, что та не заплатила ему за работу и оставила без документов о регистрации товарного знака. Таким образом он требует от Ким 100 миллионов долларов. Он предъявил иск Ким за нарушение контракта, мошенничество и за прибыль, которую, по его мнению, он потерял, будучи исключенным из бизнеса.

Ранее в Нью-Йорке состоялась вечеринка amFAR Gala, организованная с целью собрать средства для борьбы со СПИДом. Посетить мероприятие решили голливудские дивы Ким и Кортни Кардашьян, которые появились на вечеринке в черных платьях в пол. Но если образ Кортни был достаточно сдержанным, то Ким в очередной раз сделала выбор в пользу глубокого декольте и экстремального разреза. 

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Источник: Сегодня
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