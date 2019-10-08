Ким Кардашьян окрестила своих детей армянскими именами: видео

Американская звезда ради таинства прилетела в Ереван

Ким Кардашьян Фото: AFP

Звезда американского реалити-шоу Ким Кардашьян, которая недавно показала жуткие последствия на теле от псориаза, окрестила своих троих детей в Евреване. Отдавая дань своему армянскому происхождению, звезда реалити-шоу для сакрального таинства выбрала духовный центр Армянской апостольской церкви — Первопрестольный Святой Эчмиадзин.

Как сообщает агенство "Арменпресс", четырехмесячному Псалму дали при крещении имя Вардан, трехлетнему Сейнту — Григор, а полуторагодовалую Чикаго назвали Ашхен. Крестным стал один из дьяконов Св. Эчмиадзина.

"Никаких особых церемоний не было. Как и все другие семьи, они заранее зарегистрировались и в назначенное время пришли и приняли крещение", — говорится в сообщении.

Ким Кардашян, Канье Уэстом, их дочь Норт Уэст и сын Сейнт Уэст Фото: instagram.com/kimkardashian

Вместе с Ким Кардашьян в Армению прилетела ее старшая сестра Кортни со своими тремя детьми. Стоит отметить, что старшая дочь Ким и рэпера Канье Уэста – шестилетняя Норт – была крещена в армянской церкви в Иерусалиме четыре года назад.

Напомним, ранее с Ким Кардашьян произошел конфуз с фотошопом. На опубликованном кадре у американской звезды подписчики заметили шестой палец.

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