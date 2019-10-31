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"Шикарные кадры": Ким Кардашьян опубликовала фото с детьми, сделанные в Армении

Звезда приурочила публикацию к знаковому событию

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:05
Ким Кардашьян с детьми
Ким Кардашьян с детьми
Фото: instagram.com/kimkardashian

Недавно светская львица, звезда реалити-шоу Ким Кардашьян побывала в Армении, где окрестила троих детей. Кроме того, стало известно, что голливудская звезда и сама решилась на таинство крещения. Теперь у нее есть еще одно имя – Эгине. Звезда опубликовала снимки сакрального таинства.

Как проходило крещение Ким Кардашьян и ее детей – смотрите в сюжете:

А теперь Ким Кардашьян восхитила подписчиков кадрами из фотосессии, которая проходила в Армении. На кадрах звезда позировала со своими детьми, Норт, Сейнтом, Чикаго и Псалмом, и сестрой Кортни Кардашьян. Публикацию Ким приурочила к знаковому событию – Палата представителей США признала геноцид армян.

"Вчера была такая огромная победа для армянского народа, когда Палата представителей США признала геноцид армян! Эта фотография была сделана мной и моими детьми в этом месяце в Армении", – написала Кардашьян.

Ким Кардашьян в Армении с детьми и сестрой Кортни
Фото: instagram.com/kimkardashian
Ким Кардашьян в Армении с детьми и сестрой Кортни
Фото: instagram.com/kimkardashian
Ким Кардашьян в Армении с детьми и сестрой Кортни
Фото: instagram.com/kimkardashian
Ким Кардашьян в Армении с детьми и сестрой Кортни
Фото: instagram.com/kimkardashian
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Напомним, недавно Ким Кардашьян отметила день рождения – звезде исполнилось 39 лет. Ради любимой супруги Канье Уэст пожертвовал миллион долларов.

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