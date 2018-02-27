Ким Кардашьян опубликовала первое фото своей дочери Чикаго

До этого малышку можно было мельком увидеть на семейном видео

37-летняя американская телезвезда и светская львица Ким Кардашьян разместила в Instagram первое фото своей дочери Чикаго, которая родилась 15 января этого года. И хотя Ким обработала фото, добавив фильтр и эффект "ушек", поклонник все равно пришли в восторг от публикации.

Фото: instagram.com/kimkardashian

Ранее в Сети появилось первое официальное видео с новорожденной дочерью звезды, которое было снято младшей сестрой Ким Кайли Дженнер. Там же можно заметить и новорожденную дочь Кайли – Сторми, которая появилась на свет 1 февраля этого же года. Тем не менее, тогда хорошо разглядеть лица малышек никому не удалось.

Недавно Ким Кардашьян кардинально изменила свой цвет волос. 37-летняя американская телезвезда Кам Кардашьян от природы – жгучая брюнетка, но в последнее время на публике появлялась в образе платиновой блондинки. Звезда перекрасила свои длинные локоны в розовый. Несколько снимков результата такого "цветного эксперимента" Ким опубликовала в Instagram-историях.



