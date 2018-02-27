Ким Кардашьян опубликовала первое фото своей дочери Чикаго

Сегодня, 11:48

До этого малышку можно было мельком увидеть на семейном видео

Ким Кардашян. Фото: instagram.com/kimkardashian
Ким Кардашян. Фото: instagram.com/kimkardashian

37-летняя американская телезвезда и светская львица Ким Кардашьян разместила в Instagram первое фото своей дочери Чикаго, которая родилась 15 января этого года. И хотя Ким обработала фото, добавив фильтр и эффект "ушек", поклонник все равно пришли в восторг от публикации. 

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Фото: instagram.com/kimkardashian

Ранее в Сети появилось первое официальное видео с новорожденной дочерью звезды, которое было снято младшей сестрой Ким Кайли Дженнер. Там же можно заметить и новорожденную дочь Кайли – Сторми, которая появилась на свет 1 февраля этого же года. Тем не менее, тогда хорошо разглядеть лица малышек никому не удалось. 

Недавно Ким Кардашьян кардинально изменила свой цвет волос.  37-летняя американская телезвезда Кам Кардашьян от природы – жгучая брюнетка, но в последнее время на публике появлялась в образе платиновой блондинки. Звезда перекрасила свои длинные локоны в розовый. Несколько снимков результата такого "цветного эксперимента" Ким опубликовала в Instagram-историях. 
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"Сегодня"

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