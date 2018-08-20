Ким Кардашьян отправилась в морг, чтобы научиться делать макияж покойникам

Телезвезда утверждает, что "одержима смертью"

Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian

Новый эпизод американского шоу "Семейство Кардашьян" запомнился зрителям надолго. Известно, что Ким Кардашьян занимается собственной линией косметики и парфюмов, она также без ума от макияжа. Дабы вывести свое мастерство на новый уровень Ким посетила морг, чтобы научится делать макияж покойникам, передает Daily Mail.

После этого она заставила свою мать – Крис Дженнер притвориться мертвой, чтобы попрактиковаться на ней. Ранее в шоу Ким утверждала, что она "одержима смертью".

Ким Кардашьян и Крис Дженнер Фото: instagram.com/kimkardashian

"Сначала все шло хорошо, но потом я подумала, что меня вот-вот стошнит", – объяснила Ким, упоминая о том, что в морге ей объяснили, как они делают макияж и даже восстанавливают лица людей, которым, к примеру, выстрелили в лицо.

В морге Ким составил компанию ее близкий друг и визажист Марио Дедиванович. "И я очень рада, что Марио пришел, потому что когда наступит "тот самый день", я буду в хороших руках", – сказала Ким.

Напомним, Ким Кардашьян вышла в свет в серебристом боди.

Ранее Ким Кардашьян показала подписчикам забавный снимок со своей шестимесячной дочерью Чикаго и племянницей Тру,