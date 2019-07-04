Ким Кардашьян отсудила у бренда одежды миллионы долларов

Голливудская звезда выиграла суд

Ким Кардашьян Фото: instagram.com/kimkardashian

38-летняя голливудская звезда Ким Кардашьян, которая недавно показала лицо своего новорожденного малыша выиграла в суде почти три миллиона долларов у бренда, который незаконно использовал ее фото и имя.

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Как сообщает TMZ, американская знаменитость подала иск против компании Missguided USA, которая без ведома Ким несколько раз использовала ее фото для рекламы товаров. Суд обязал компанию выплатить компенсацию в размере 2,7 миллиона долларов. Изначально звезда требовала пять миллионов.

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Дело в том, что компания создавала в интернете коммерческие страницы, где продавала такую же одежду, как носит Кардашьян. Поэтому создавалось впечатление, что красотка является их лицом. Таким образом Missguided USA использовали незаконно не только снимки звезды реалити-шоу, но и ее имя.

Напомним, недавно голливудская знаменитость Ким Кардашьян стала мамой в четвертый раз. Имя новорожденного сына звезда зарегистрировала как торговую марку.

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