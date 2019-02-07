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Ким Кардашьян ответила на критику своего макияжа

Ким отметила, что у нее псориаз

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:04
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян
Фото: Instagram

Светскую львицу и звездную маму Ким Кардашьян, которая недавно прорекламировала свой новый парфюм ко Дню святого Валентина, недавно просто вывели из себя. 

Дело в том, что издание Daily Mail Celebrity опубликовало новость, проиллюстрированную снимками папарацци. Они сфотографировали Ким после ужина в одном из ресторанов, а в заголовке сделали акцент на изъяне на коже знаменитости.

Скриншот

"У гуру макияжа Ким Кардашьян сегодня день плохой кожи накануне семинара о красоте",– написано под с фото Ким.

Кардашьян отреагировала на такую новость в сети. "Псориаз на лице",– прокомментировала она в Twitter заголовок.

Скриншот из соцсети

Стоит отметить, что о своей борьбе с псориазом звезда неоднократно рассказывала своим поклонникам поклонникам. Ким говорила, что проблемы с кожей начались у нее в 2010 году.

Напомним, стоит отметить, что Ким Кардашьян и Канье Уэст в четвертый раз станут родителями. Ким рассекретила пол ребенка – это мальчик. Отметим, что ее третьего ребенка – дочь Чикаго выносила суррогатная мать.

Смотрите видео о том, как Ким Кардашян заклевали за последние фото с дочкой:

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Источник: Сегодня
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