Ким Кардашьян ответила на критику своего макияжа
Ким отметила, что у нее псориаз
Светскую львицу и звездную маму Ким Кардашьян, которая недавно прорекламировала свой новый парфюм ко Дню святого Валентина, недавно просто вывели из себя.
Дело в том, что издание Daily Mail Celebrity опубликовало новость, проиллюстрированную снимками папарацци. Они сфотографировали Ким после ужина в одном из ресторанов, а в заголовке сделали акцент на изъяне на коже знаменитости.
"У гуру макияжа Ким Кардашьян сегодня день плохой кожи накануне семинара о красоте",– написано под с фото Ким.
Кардашьян отреагировала на такую новость в сети. "Псориаз на лице",– прокомментировала она в Twitter заголовок.
Стоит отметить, что о своей борьбе с псориазом звезда неоднократно рассказывала своим поклонникам поклонникам. Ким говорила, что проблемы с кожей начались у нее в 2010 году.
Напомним, стоит отметить, что Ким Кардашьян и Канье Уэст в четвертый раз станут родителями. Ким рассекретила пол ребенка – это мальчик. Отметим, что ее третьего ребенка – дочь Чикаго выносила суррогатная мать.
Смотрите видео о том, как Ким Кардашян заклевали за последние фото с дочкой:
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