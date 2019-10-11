Ким Кардашьян поделилась снимками таинства крещения в Армении

Звезда реалити-шоу показала кадры с церемонии своего крещения

Ким Кардашьян Фото: instagram.com/kimkardashian

Звезда американского реалити-шоу Ким Кардашьян недавно отправилась в Армению, чтобы окрестить троих детей. Но позже также стало известно, что голливудская звезда и сама решилась на таинство крещения. Теперь у нее есть еще одно имя – Эгине. Более того, звезда опубликовала снимки сакрального таинства.

Смотрите также видео о том, как Ким Кардашьян спасла женщину от тюрьмы:

На своей странице в Instagram голливудская знаменитость поделилась кадрами из духовного центра Армянской апостольской церкви, на которых позирует вместе со своей дочерью Норт. Ким облачена в светлый наряд, а ее голова прикрыла плотной косынкой.

Крещение Ким Кардашьян и ее детей в Ереване Фото: instagram.com/kimkardashian Крещение Ким Кардашьян и ее детей в Ереване Фото: instagram.com/kimkardashian Крещение Ким Кардашьян и ее детей в Ереване Фото: instagram.com/kimkardashian Крещение Ким Кардашьян и ее детей в Ереване Фото: instagram.com/kimkardashian Крещение Ким Кардашьян и ее детей в Ереване Фото: instagram.com/kimkardashian 1/5

"Благодарю Армению за незабываемую поездку. Это благодать — принять крещение со своими детьми в Эчмиадзинском монастыре, в главном соборе Армении, который называют Ватиканом Армянской апостольской церкви. Собор был построен в 303 году", — написала Ким под опубликованным фото.

Напомним, ранее с Ким Кардашьян произошел конфуз с фотошопом. На опубликованном кадре у американской звезды подписчики заметили шестой палец.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.