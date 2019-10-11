Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ким Кардашьян поделилась снимками таинства крещения в Армении

Звезда реалити-шоу показала кадры с церемонии своего крещения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:31
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян
Фото: instagram.com/kimkardashian

Звезда американского реалити-шоу Ким Кардашьян недавно отправилась в Армению, чтобы окрестить троих детей. Но позже также стало известно, что голливудская звезда и сама решилась на таинство крещения. Теперь у нее есть еще одно имя – Эгине. Более того, звезда опубликовала снимки сакрального таинства.

Смотрите также видео о том, как Ким Кардашьян спасла женщину от тюрьмы:

На своей странице в Instagram голливудская знаменитость поделилась кадрами из духовного центра Армянской апостольской церкви, на которых позирует вместе со своей дочерью Норт. Ким облачена в светлый наряд, а ее голова прикрыла плотной косынкой.

Крещение Ким Кардашьян и ее детей в Ереване
Фото: instagram.com/kimkardashian
Крещение Ким Кардашьян и ее детей в Ереване
Фото: instagram.com/kimkardashian
Крещение Ким Кардашьян и ее детей в Ереване
Фото: instagram.com/kimkardashian
Крещение Ким Кардашьян и ее детей в Ереване
Фото: instagram.com/kimkardashian
Крещение Ким Кардашьян и ее детей в Ереване
Фото: instagram.com/kimkardashian
1/5

"Благодарю Армению за незабываемую поездку. Это благодать — принять крещение со своими детьми в Эчмиадзинском монастыре, в главном соборе Армении, который называют Ватиканом Армянской апостольской церкви. Собор был построен в 303 году", — написала Ким под опубликованным фото.

Напомним, ранее с Ким Кардашьян произошел конфуз с фотошопом. На опубликованном кадре у американской звезды подписчики заметили шестой палец.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
"Я люблю ее. Мне все равно": Канье Уэст вспомнил начало романа с Ким Кардашьян 22-летняя Кайли Дженнер экстренно госпитализирована Анджелина Джоли выдвинула ультиматум Брэду Питту: в чем причина
Голливуд шоу-бизнес звезда Ким Кардашьян
Реклама

Новости партнеров

"Заберіть дітей": Леся Нікітюк роздяглася прямо посеред поля
41-летняя Ани Лорак продемонстрировала стильный аутфит (фото)
41-летняя Ани Лорак продемонстрировала стильный аутфит (фото)
Как выглядят жены и девушки футболистов сборной Украины. Видео
Как выглядят жены и девушки футболистов сборной Украины. Видео
Без настроения и в прыщах: Как восстановить гормональный фон
Без настроения и в прыщах: Как восстановить гормональный фон

Популярные статьи

Вчера, 16:59Стиль

Назад в прошлое: какие свитера в тренде этой осенью

Вчера, 11:25Шоу-бизнес

Парез правой части тела: последние новости о состоянии Анастасии Заворотнюк

Вчера, 10:00Food

Всемирный день зрения 2019: ТОП-10 вкусностей для здоровья глаз

Вчера, 09:30Fun

"Весь мир видит прелести": невесту высмеяли из-за откровенного платья

Вчера, 08:49Fun

10 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя делать

9 октябряТехно

Redmi Note 8 Pro с 64 МП камерой уже доступен в Украине: цена удивляет

9 октябряШоу-бизнес

Камалия заметно похудела: фотофакт

9 октябряТехно

В Instagram появилась темная тема: как включить

9 октябряFun

Британец нашел на огороде клад стоимостью 333 тысячи гривен: фото

9 октябряFun

9 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя делать

9 октябряTravel

Скандал в аэропорту Риги: все подробности ЧП с украинцами

9 октябряFun

Кошка стала заботливой матерью для четырех осиротевших щенят: фото и видео

9 октябряШоу-бизнес

Очевидцы рассказали, как выглядит больная раком Анастасия Заворотнюк

9 октябряFun

Сбросила 57 кг: женщина раскрыла два правила быстрого похудения

8 октябряШоу-бизнес

Умерла Марина Куклина: фото украинской актрисы до и после болезни

8 октябряEvents

Покров Пресвятой Богородицы: традиции и приметы осеннего праздника

Новости партнеров

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Невероятно вкусный торт
Невероятно вкусный торт "Белочка"
Причины, которые мешают нам высыпаться и как их устранить
Причины, которые мешают нам высыпаться и как их устранить
Идеи для смены прически от знаменитостей: 5 трендовых стрижек
Идеи для смены прически от знаменитостей: 5 трендовых стрижек
10 признаков безвкусно одетой женщины
10 признаков безвкусно одетой женщины
Суперфуд: полезные свойства семян льна
Суперфуд: полезные свойства семян льна
Жир или сахар - от чего ты набираешь вес согласно типу фигуры
Жир или сахар - от чего ты набираешь вес согласно типу фигуры
Яблочный зефир: Для тех, кто следит за своей фигурой
Яблочный зефир: Для тех, кто следит за своей фигурой