Ким Кардашьян показала, как надо выглядеть в 40 лет в бикини: фото
Ким отмечала свой день рождения на секретном острове
Теледива, бизнесвумен и светская львица всея Америки Ким Кардашьян, которая недавно отметила свой юбилей, снялась в бикини, и фото получились очень горячими! Ким будто говорит на них: "Вот, как надо выглядеть в 40!"
Кадры Кардашьян запостила в Instagram и тут же стала собирать лайки и комплименты.
"Это 40!" – лаконично подписала фото Ким.
Фотограф постарался на славу – сделал кадры именинницы со всех сторон. И как ракурс ни возьми – везде Ким удачно выглядит (можно нам так же?)
Кстати, отмечала свой день рождения Ким на острове с родными и друзьями. Туда звезда прилетела на частном самолете. Западные СМИ так и не смогли узнать, на каком именно острове отшумела вечеринка в честь 40-летия Ким, но, говорят, там было весело!
Надо признать, что Ким давненько не делала подобные фото – раньше семейство Кардашьян нередко ездили отдохнуть на острова. Вероятно, из-за карантина и его ограничений звездная семейка сейчас редко летает в теплые края.
Ну что, уже начали худеть к лету?
Недавно Сегодня.Lifestyle вспоминали самые провокационные наряды Ким Кардашьян. Напомним, Ким Кардашьян впервые рассказала о биполярном расстройстве ее мужа Канье Уэста.
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