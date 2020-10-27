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Ким Кардашьян показала, как надо выглядеть в 40 лет в бикини: фото

Сегодня, 12:48

Ким отмечала свой день рождения на секретном острове

Теледива, бизнесвумен и светская львица всея Америки Ким Кардашьян, которая недавно отметила свой юбилей, снялась в бикини, и фото получились очень горячими! Ким будто говорит на них: "Вот, как надо выглядеть в 40!"

Кадры Кардашьян запостила в Instagram и тут же стала собирать лайки и комплименты.

"Это 40!" – лаконично подписала фото Ким.

Фотограф постарался на славу – сделал кадры именинницы со всех сторон. И как ракурс ни возьми – везде Ким удачно выглядит (можно нам так же?)

Ким Кардашьян
Ким Кардашьян
Фото: instagram.com/kimkardashian

Кстати, отмечала свой день рождения Ким на острове с родными и друзьями. Туда звезда прилетела на частном самолете. Западные СМИ так и не смогли узнать, на каком именно острове отшумела вечеринка в честь 40-летия Ким, но, говорят, там было весело!

Ким Кардашьян
Ким Кардашьян
Фото: instagram.com/kimkardashian

Надо признать, что Ким давненько не делала подобные фото – раньше семейство Кардашьян нередко ездили отдохнуть на острова. Вероятно, из-за карантина и его ограничений звездная семейка сейчас редко летает в теплые края.

Ким Кардашьян
Ким Кардашьян
Фото: instagram.com/kimkardashian

Ну что, уже начали худеть к лету?

Недавно Сегодня.Lifestyle вспоминали самые провокационные наряды Ким Кардашьян. Напомним, Ким Кардашьян впервые рассказала о биполярном расстройстве ее мужа Канье Уэста.

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