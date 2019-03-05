Ким Кардашьян показала, как выглядела в детстве

Ким Кардашьян поделилась архивным фото, на котором ей шесть лет

Ким Кардашьян Фото: instagram.com/kimkardashian

38-летняя голливудская дива Ким Кардашьян не только часто публикует фото, на которых позирует в сексуальных образах, но и показывает свою семью. В соцсетях Кардашьян множество снимков, где изображены ее дети от мужа, рэпера Канье Уэста: 5-летняя Норт, 3-летний Сейнт и годовалая Чикаго. К слову, недавно звезда проговорилась, что они с супругом ожидают еще одного малыша, которого им родит суррогатная мать.

А в этот раз звезда решила показать подписчикам, как выглядела в детстве. Ким Кардашьян на своей странице в Instagram опубликовала архивный снимок, на котором знаменитости всего шесть лет. "1986", – лаконично подписала фото Ким.

Ким Кардашьян в детстве Фото: instagram.com/kimkardashian

В комментариях к фото подписчики оставили множество комплиментов в адрес Ким Кардашьян, а также отметили, что ее 5-летняя дочь Норт, которая впервые снялась для обложки глянца, похожа на свою звездную маму.

К слову, не так давно публика раскритиковала Ким Кардашьян из-за ее дочерей Норт и Чикаго. Подписчики обвинили звезду в излишнем ретушировании фото детей.

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