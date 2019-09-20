Ким Кардашьян показала жуткие последствия псориаза на теле: фото

Псориаз передался звезде по наследству от матери

Ким Кардашьян Фото: instagram.com/kimkardashian

Звезда американского реалити-шоу Ким Кардашьян, которой на днях врачи поставили точный диагноз – псориатический артрит, показала жуткие последствия на своем теле и лице.

Более подробно о болезни Ким Кардашьян смотрите в сюжете:

38-летняя знаменитость опубликовала в журнале Poosh снимки, которые в буквальном смысле ужаснули поклонников. Как рассказала Ким, впервые она заметила проявление болезни 13 лет назад. Также она рассказала, что псориаз ей передался по наследству от матери – Крис Дженнер.

Последствия болезни Ким Кардашьян Фото: instagram.com/kimkardashian

"Я единственный ребенок, которому моя мама передала свою аутоимунную проблему. Повезло мне, lol", – написала голливудская звезда.

Последствия псориаза у Ким Кардашьян Фото: instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашьян отметила, что у мамы болезнь протекает легче – пятна на теле исчезают после посещения солярия. А вот у Ким иная ситуация – после подобной процедуры появляются ожоги. Более того, теперь болезнь проявляется не только на теле, но и на лице.

Пятна начали проявляться на лице звезды Фото: instagram.com/kimkardashian

Напомним, ранее с Ким Кардашьян произошел конфуз с фотошопом. На опубликованном кадре у американской звезды подписчики заметили шестой палец.

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