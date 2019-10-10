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Ким Кардашьян покрестилась в Армении: какое имя получила звезда реалити-шоу

Крестным отцом знаменитости стал местный диакон

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:01
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян
Фото: instagram.com/kimkardashian

Звезда американского реалити-шоу Ким Кардашьян недавно отправилась в Армению, чтобы окрестить троих детей. Но позже также стало известно, что голливудская звезда и сама решилась на таинство крещения. Теперь у нее есть еще одно имя – церковное.

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Отдавая дань своему армянскому происхождению, звезда реалити-шоу для сакрального таинства выбрала духовный центр Армянской апостольской церкви — Первопрестольный Святой Эчмиадзин. Вместе с ней покрестилась также и ее сестра Кортни. Крестным отцом Кардашьян стал 27-летний диакон Наири Срапионян.

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"Для Ким Кардашьян мы выбрали имя Эгине, а для ее сестры – Гаяне. Мы предложили эти имена, согласно церковному порядку, они согласились. О том, что обряд крещения проводить буду я и сам же стану крестным отцом, узнал за несколько часов. Я не волновался. Конечно, не каждый день выпадает крестить знаменитостей, но у меня достаточно опыта как в проведении обряда, так и "отцовстве",, – рассказал изданию "Sputnik Армения" Наири Срапионян.

Напомним, ранее с Ким Кардашьян произошел конфуз с фотошопом. На опубликованном кадре у американской звезды подписчики заметили шестой палец.

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