Ким Кардашьян попросила у Трампа помощи в освобождении A$AP Rocky

Рэпер A$AP Rocky был арестован в Швеции по подозрению в нападении

Кардашьян попросила у Трампа помощи в освобождении A$AP Rocky Фото: Getty Images

Ким Кардашьян и Канье Уэст обратились к Дональду Трампу за помощью. Знаменитости попросили президента поспособствовать освобождению A$AP Rocky из тюрьмы в Швеции. Напомним, в начале июля американский рэпер, который должен был выступать на фестивале Atlas Weekend 2019, был арестован по подозрению в нападении.

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Взволнованная заключением A$AP Rocky Ким обратилась к своему давнему другу – зятю президента США Джареду Кушнеру. Кушнер, в свою очередь, доложил Трампу, что в Швеции с рэпером якобы обошлись несправедливо, пишет TMZ. Источники утверждают, что глава государства отреагировал на обращение Кардашьян и Уэста одобрительно, и готов помочь артисту.

Напомним, что ранее хедлайнер Atlas Weekend 2019 A$AP Rocky отменил все свои концерты до конца июля. "A$AP Rocky арестован в шведской тюрьме на неопределенный срок за то, что оборонялся во время уличной стычки. Из-за этой злополучной ситуации он вынужден отменить свой европейский фестивальный тур и все концерты в июле", – заявил официальный представитель Роки.

Что касается киевского фестиваля, то вместо A$AP Rocky на сцену Atlas Weekend вышел рэпер A$AP Ferg.

О том, зачем Ким Кардашьян выступила в Белом доме, читайте здесь.

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