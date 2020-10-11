Ким Кардашьян пожертвовала миллион долларов Нагорному Карабаху

Знаменитость назвала себя частью глобальной армянской нации

Ким Кардашьян, которая недавно представила линейку белья для беременных, поддержала Армению в конфликте с Азербайджаном. Знаменитость опубликовала видеообращение, назвав себя частью "глобальной армянской нации".

В ролике, который Ким опубликовала на своей странице в Instagram, она сообщила, что пожертвовала миллион долларов организации Armenia Fund, чтобы помочь пострадавшим в результате во время боевых действий в Нагорном Карабахе.

INSTAGRAM

Средства будут потрачены на на еду, прибежище и лечение местного населения. Свои пожертвования также внесли сестры Ким – Хлои и Кортни Кардашьян.

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27 сентября на территории Нагорного Карабаха началось обострение давнего военного конфликта между Арменией и Азербайджаном, в котором первая заручилась поддержкой России, а союзником Азербайджана стала Турция.

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