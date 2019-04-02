Ким Кардашьян раскрыла информацию о четвертом ребенке

Ким Кардашьян поделилась переживаниями в связи с ожиданием еще одного малыша

Ким Кардашьян поделилась подробностями о будущем ребенке Фото: instagram.com/kimkardashian

38-летняя Ким Кардашьян и ее 41-летний муж Канье Уэст ждут четвертого ребенка. Не секрет, что у пары появится мальчик, которого родит суррогатная мать. Уже известно, сколько звездные супруги платят женщине за то, что она выносит и родит им ребенка. К слову, предыдущий малыш, годовалая дочь Чикаго, тоже появилась на свет благодаря суррогатной матери.

А недавно во время реалити "Семейство Кардашьян" Ким заявила, что очень волнуется в преддверии рождения четвертого ребенка. По словам звезды, пополнение произойдет совсем скоро – в мае 2019 года. Кроме того, на шоу Джимми Киммела Ким Кардашьян призналась, как они с мужем Канье Уэстом планируют назвать еще одного сына. Звезда сообщила, что они рассматривают для ребенка имя Роб – в честь младшего брата Ким.

Ким Кардашьян с младшим братом Робби Фото: instagram.com/kimkardashian

Отметим, пока четвертый ребенок не родился, Ким Кардашьян и Канье Уэст воспитывают троих детей: 5-летнюю дочь Норт, 3-летнего сына Сеинта и годовалую дочь Чикаго.

Ким Кардашьян с мужем и детьми Фото: instagram.com/kimkardashian

Ранее мы писали, что бывший муж Ким Кардашьян рассказал всю правду об их браке. По словам Криса Хамфриса, союз со звездой негативно повлиял на его спортивную карьеру.

Смотрите видео о том, почему звезды критикуют семью Кардашьян:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram