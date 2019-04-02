Ким Кардашьян раскрыла информацию о четвертом ребенке
Ким Кардашьян поделилась переживаниями в связи с ожиданием еще одного малыша
38-летняя Ким Кардашьян и ее 41-летний муж Канье Уэст ждут четвертого ребенка. Не секрет, что у пары появится мальчик, которого родит суррогатная мать. Уже известно, сколько звездные супруги платят женщине за то, что она выносит и родит им ребенка. К слову, предыдущий малыш, годовалая дочь Чикаго, тоже появилась на свет благодаря суррогатной матери.
А недавно во время реалити "Семейство Кардашьян" Ким заявила, что очень волнуется в преддверии рождения четвертого ребенка. По словам звезды, пополнение произойдет совсем скоро – в мае 2019 года. Кроме того, на шоу Джимми Киммела Ким Кардашьян призналась, как они с мужем Канье Уэстом планируют назвать еще одного сына. Звезда сообщила, что они рассматривают для ребенка имя Роб – в честь младшего брата Ким.
Отметим, пока четвертый ребенок не родился, Ким Кардашьян и Канье Уэст воспитывают троих детей: 5-летнюю дочь Норт, 3-летнего сына Сеинта и годовалую дочь Чикаго.
Ранее мы писали, что бывший муж Ким Кардашьян рассказал всю правду об их браке. По словам Криса Хамфриса, союз со звездой негативно повлиял на его спортивную карьеру.
Смотрите видео о том, почему звезды критикуют семью Кардашьян:
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