Ким Кардашьян разместила соблазнительное фото в белом лифе и мини-юбке

37-летняя американская телезвезда и светская львица Ким Кардашьян разместила в Instagram новое соблазнительное фото. На снимке звезда позирует в короткой белой юбке и белом лифе, в который она едва уместила свой пышный бюст. Также Ким решила сделать акцент на глаза, сделав макияж в стиле "смоки айс" (или дымчатый макияж).

Фото: instagram.com/kimkardashian

Некоторым поклонникам не понравился мекй-ап звезды, в комментариях можно было встретить разные отзывы: "С этим макияжем она похожа на мертвеца", "Странные тени, будто ты наркоманка". Поклонники Кардашьян сразу же встали ей на защиту: "Не комментируйте фото, если оно не нравится", "Она прекрасна, руки прочь от Ким", "Ким, ты красотка".

Напомним, Ким Кардашьян появилась на обложке индийского Vogue и вызвала этим скандал.

Ранее Ким Кардашьян опубликовала первое фото своей дочери Чикаго.

Не так давно в Сети появилось первое официальное видео с новорожденной дочерью звезды, которое было снято младшей сестрой Ким Кайли Дженнер.



