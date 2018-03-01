Ким Кардашьян разместила соблазнительное фото в белом лифе и мини-юбке

Сегодня, 16:17

Некоторых подписчиков звезды удивл ее макияж

Ким Кардашьян. Фото: Instagram
Ким Кардашьян. Фото: Instagram

37-летняя американская телезвезда и светская львица Ким Кардашьян разместила в Instagram новое соблазнительное фото. На снимке звезда позирует в короткой белой юбке и белом лифе, в который она едва уместила свой пышный бюст. Также Ким решила сделать акцент на глаза, сделав макияж в стиле "смоки айс" (или дымчатый макияж).

28154552_1965201323745564_5790981611528912896_n

Фото: instagram.com/kimkardashian

Некоторым поклонникам не понравился мекй-ап звезды, в комментариях можно было встретить разные отзывы: "С этим макияжем она похожа на мертвеца", "Странные тени, будто ты наркоманка".  Поклонники Кардашьян сразу же встали ей на защиту: "Не комментируйте фото, если оно не нравится", "Она прекрасна, руки прочь от Ким", "Ким, ты красотка".

Напомним, Ким Кардашьян появилась на обложке индийского Vogue и вызвала этим скандал

Ранее Ким Кардашьян опубликовала первое фото своей дочери Чикаго.

Не так давно в Сети появилось первое официальное видео с новорожденной дочерью звезды, которое было снято младшей сестрой Ким Кайли Дженнер. 
макияж, Телезвезда, ким кардашьян

Вы сейчас просматриваете новость "Ким Кардашьян разместила соблазнительное фото в белом лифе и мини-юбке ". Другие Новости шоу бизнеса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шоу-бизнес

Дженнифер Лоуренс и Ким Кардашьян. Фото6 AFP/instagram.com/kimkardashian

Дженнифер Лоуренс о Ким Кардашьян: "У нас односторонняя дружба"

27 Февраля, 15:55

Актриса рассказа об отношениях со знаменитой телезвездой

Шоу-бизнес

Ким Кардашьян. Фото: AFP

Ким Кардашьян кардинально изменила цвет волос

26 Февраля, 17:30

Новым образом Ким похвасталась в Instagram
Загрузка...
Загрузка...