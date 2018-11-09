Ким Кардашьян срочно эвакуировали из собственного дома

Кадрами пожара Ким поделилась с поклонниками в соцсетях

Ким Кардашьян. Фото: AFP

Американская светская львица, телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян поделилась со своими поклонниками устрашающими кадрами в Instagram-сторис.

Знаменитость сообщила, что она недавно приехала домой, как тут же ей пришлось собрать вещи и через час Ким эвакуировали. Страшный пожар охватил город Калабасас, в котором находится особняк Ким. На фото и видеороликах Кардашьян показала пылающие улицы.

"Молюсь за Калабасас. Только приземлилась и вернулась домой, как пришлось за час собрать все вещи и срочно покинуть дом. Молюсь за то, чтобы все были в безопасности", – прокомментировала снимок Ким.

Пожар в городе, где живет Ким Кардашьян Фото: скриншот

"Приехали пожарные. Спасибо за то, что делаете для нас!".

Фото: скриншот

Напомним, Ким Кардашьян в шапке с перьями подчеркнула пышный бюст тугим корсетом. В огромной белой шапке с перьями, тугом корсете и блестящих штанах Пэм в 1999 году появилась на церемонии MTV Video Music Awards.

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