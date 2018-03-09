Ким Кардашьян топлес поела лапшу
Звезда разместила в Instagram новый откровенный снимок
37-летняя американская телезвезда Ким Кардашьян не перестает радовать поклонников новыми пикантными снимками. Так, звезда разместила откровенное фото, на котором она ест лапшу. "Nudels", – подписала фото Ким. Это слово является своеобразным каламбуром, ведь "лапша" по-английски – "noodles", а слово "голый" – "nude". Таким образом Ким решила устроить игру слов и оригинально подписала свое фото.
Фото: instagram.com/kimkardashian
И хотя подобные снимки имеют большой успех среди Instagram-аудитории, некоторые пользователи все так же критикуют Ким за ее откровенность. В комментариях к фото они оставляют недовольные сообщения, делая акцент на том, что Ким теперь многодетная мать и ей стоит быть скромнее, а также прекратить так часто публиковать свои "голые" фото в соцсетях.
Напомним, 37-летняя Ким Кардашьян и 59-летняя Мадонна померились своими декольте. Звезды пришли на мероприятие в откровенных нарядах на мероприятие.
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