Ким Кардашьян умилила снимком подросшего сына Псалма

Сын Ким Кардашьян и Канье Уэста заметно подрос

Ким Кардашьян Фото: instagram.com/kimkardashian

10 мая Ким Кардашьян и ее супруг Канье Уэст стали родителями четвертого ребенка. Суррогатная мать родила звездной паре сына. К слову, супруги выбрали для своего наследника весьма оригинальное имя – Псалм. Некоторые считают, что это связано с увлечением Канье религией. Спустя месяц Ким Кардашьян впервые показала лицо ребенка.

Ким Кардашьян страдает от критики хейтеров. Детали в сюжете:

Ранее Ким рассказывала о том, что ее новорожденный сын выглядит в точности, как Чикаго – их с Канье младшая дочь, которую тоже родила суррогатная мать. Сегодня малышу исполняется два месяца, и его звездная мама традиционно поделилась снимком. Судя по фото, за месяц Псалм заметно подрос.

"Я считаю, что мой малыш Псалм очень милый!", – написала Ким Кардашьян.

Сын Ким Кардашьян и Канье Уэста Фото: instagram.com/kimkardashian

В комментариях подписчики, среди которых сестры Ким Кардашьян - Кендалл Дженнер и Кортни Кардашьян, тоже выражают восторг от милого фото малыша: "Крошечный кролик", "Ангельский ребенок", "Какой милый!".

Отметим, Ким Кардашьян и Канье Уэст воспитывают 5-летнюю Норт, 3-летнего сына Сейнта и годовалую дочь Чикаго, которая также появилась на свет благодаря суррогатной матери.

Ранее мы также писали, что отец ребенка Канье Уэст попал в список самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире.

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