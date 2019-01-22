Ким Кардашьян устроила тематическую вечеринку на день рождения дочери

Праздник в стиле сказки " Алиса в стране чудес" прошел с размахом

Ким Кардашьян и дочка Чикаго Фото: Instagram

Младшей дочери Чикаго светской львицы Ким Кардашьян, которая "взорвала" сеть снимком в мокрой одежде, исполнился один год. По случаю первого дня рождения девочки, звездная мама устроила вечеринку в стиле фэнтези "Алиса в стране чудес". Ким уже успела поделиться видеороликами и снимками праздника в своем фотоблоге.

Роскошная вечеринка прошла в особняке Ким Кардашьян и Канье Уэста в Хидден-Хиллс, в Калифорнии.

INSTAGRAM 20 Янв 2019 в 6:40 PST

Над праздником работали лучшие декораторы, а многоэтажный торт, который соответствовал тематике, для именинницы испекли талантливые кондитеры. Печенье на столах было с рисунками игральных карт, часов и других деталей, как в сказке про Алису.

INSTAGRAM 19 Янв 2019 в 1:40 PST

Вход на территорию, где происходило это сказочное действо, декораторы сделали в виде отверстия под ключ, созданного из зелени и красных роз.

INSTAGRAM 19 Янв 2019 в 1:37 PST

На вечеринку были приглашены близкие и друзья, среди которых Хлои Кардашян, Кортни Кардашян, Джон Ледженд с женой Крис Тайген и детьми и многие другие. Конечно же, праздник не состоялся без аниматора в образе Алисы, Шляпника, Красной Королевы и других героев из сказки.

Отметим, что в декабре 2018 года Ким Кардашьян отпраздновала день рождения сына Сейнта. Ребенку Ким и ее мужа, репера и дизайнера Канье Уэста исполнилось три года.

Напомним, недавно Ким Кардашьян подтвердила, что они с мужем Канье Уэстом вскоре в четвертый раз станут родителями. Она также рассекретила пол ребенка – это мальчик. А родит его, как третью дочь Чикаго – суррогатная мать.