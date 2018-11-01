Ким Кардашьян в шапке с перьями подчеркнула пышный бюст тугим корсетом

Светская львица сменила несколько образов во время празднования Хэллоуина

Ким Кардашьян в образе Памэлы Андерсон. Фото: instagram.com/kimkardashiansnap

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, которая вместе с сестрами перевоплотилась в "ангелов" Victoria's Secret, во время Хэллоуина примерила еще один интересный образ. Знаменитость повторила look Памэлы Андерсон.

В огромной белой шапке с перьями, тугом корсете и блестящих штанах Пэм в 1999 году появилась на церемонии MTV Video Music Awards.

Памэла Андерсон и Томми Ли на MTV в 1999 году Фото: Getty Images

В таком же образе Кардашьян, сняв крылья "ангела" Victoria's Secret, продолжила праздновать Хэллоуин.

Ким Кардашьян в образе Памэлы Андерсон Фото: instagram.com/kimkardashiansnap

Кстати, компанию Ким составил ее друг Джонатан. Он, в свою очередь, примерил образ экс-мужа Андерсон Томми Ли, в котором тот сопровождал звезду на MTV.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kim Kardashian Snapchats (@kimkardashiansnap) 31 Окт 2018 в 11:10 PDT

Тем временем младшая сестра Ким Кендалл Дженнер также успела сменить несколько образов. Селебритис перевоплотилась в куклу Barbie. Больше интересных образов знаменитостей на Хэллоуин вы можете посмотреть в нашей фотоподборке. Там Хайди Клум с молодым бойфрендом нарядились в Фиону и Шрека, Джастин Тимберлейк и Джессика Бил с их сыном стали фигурками LEGO, Риз Уизерспун с семьей примерили образы зомби и вампиров.