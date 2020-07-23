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Ким Кардашьян впервые рассказала о биполярном расстройстве ее мужа Канье Уэста

Сегодня, 11:14

Звезда написала большое обращение к прессе и поклонникам

39-летняя американская телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян впервые прокомментировала психическое состояние ее мужа, знаменитого рэпера Канье Уэста, который баллотируется в президенты США. Напомним, Канье страдает от биполярного расстройства. О болезни супруга Ким рассказала в Instagsories.

Предполагается, что поводом для публичного письма от Кардашьян стало странное поведение Канье во время предвыборной кампании. Напомним, недавно Уэст рассказал, как пытался заставить сделать жену аборт, а позже он разместил пост в Twitter, где признался, что хочет развестись с Ким (но вскоре удалил его).

"Как вы знаете, Канье страдает от биполярного расстройства. Те, кто сталкивался с этим, или их родные также болеют этим недугом, знают, как тяжело и больно все это осознать. Я никогда ранее не говорила публично о том, как эта болезнь повлияла на нашу семью, так как стараюсь защитить наших детей и право Канье на приватность, особенно, когда речь идет о его здоровье. Но сегодня, я думаю, что должна прокомментировать это из-за сложившихся стереотипов о психическом здоровье", – пишет Ким.

Скриншот: instagram.com/kimkardashian

Кардашьян сообщила, что в подобных случаях семья заболевшего почти бессильна и человек, страдающий от биполярного расстройства, должен сам захотеть вылечиться, не учитывая попытки семьи и друзей помочь ему.

"Я понимаю, что Канье – публичный человек. И его действия могут вызвать негативные реакцию. Он прекрасный, но сложный человек, который находится под давлением того, что он артист и при этом темнокожий мужчина, болезненно переживший смерть своей мамы. Он старается справиться с режимом самоизоляции, а биполярное расстройство лишь все усложняет. Те, кто знает Канье, понимают, что его слова не всегда равны его намерениям", – делится Кардашьян.

Скриншот: instagram.com/kimkardashian

Также звезда отметила, что биполярное расстройство ее мужа ни в коем случае "не умаляет и не обесценивает его мечты и творческие планы, какими бы большими или недостижимыми они ни казались".

Ким поблагодарила всех за поддержку и попросила отнестись к этой ситуации с пониманием.

Ким Кардашьян провела видеоэкскурсию по своей кухне – смотрите видео:

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