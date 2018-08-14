Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Ким Кардашьян вышла в свет в серебристом полупрозрачном боди

Телезвезда дополнила образ яркой юбкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:29
Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian
Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian

Американская телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян нередко выходит в свет в эпатажных нарядах. На этот раз она решила надеть боди серебристого цвета. Из-за вспышек камер стало заметно, что боди просвечивается.

38299399_293984358027389_6947128297272639488_n
Ким Кардашьян
Фото: instagram.com/kimkardashian
 

Ким выбрала такой наряд для вечернего выхода со своим мужем, рэпером Канье Уэстом. Свой образ телезвезда дополнила серебристой юбкой и темными очками.

38641857_303069070464091_170467977827713024_n
Ким Кардашьян
Фото: instagram.com/kimkardashian

Напомним, Ким Кардашьян показала подписчикам забавный снимок со своей шестимесячной дочерью Чикаго и племянницей Тру, которую ее сестры Хлои Кардашьян родила в апреле этого года.

Ранее сестры Кардашьян участие в съемке для бренда Calvin Klein. Снимок на своей странице опубликовала Ким Кардашьян. На снимке заметили несколько странностей: слишком тонкая рука самой старшей сестры – Кортни, странная поза Кайли, которая будто вот-вот упадет, а также тот факт, что и Хлое и Кайли на момент съемок были на поздних сроках беременности (сестры родили с разницей в пару месяцев -Ред.), но на снимке с животиком позирует лишь Хлое.

Еще несколько материалов по теме:
Кайли Дженнер снялась в объективе украинского фотографа и впервые показала лицо дочери Реалити-шоу семейства Кардашьян делает людей хуже: необычное исследование Яркая Кайли Дженнер в парике и чулках удивила поклонников
Кардашьян боди Ким Кардашьян телезвезда
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров