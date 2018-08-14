Ким Кардашьян вышла в свет в серебристом полупрозрачном боди

Телезвезда дополнила образ яркой юбкой

Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian

Американская телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян нередко выходит в свет в эпатажных нарядах. На этот раз она решила надеть боди серебристого цвета. Из-за вспышек камер стало заметно, что боди просвечивается.

Ким Кардашьян Фото: instagram.com/kimkardashian

Ким выбрала такой наряд для вечернего выхода со своим мужем, рэпером Канье Уэстом. Свой образ телезвезда дополнила серебристой юбкой и темными очками.

Ким Кардашьян Фото: instagram.com/kimkardashian

Напомним, Ким Кардашьян показала подписчикам забавный снимок со своей шестимесячной дочерью Чикаго и племянницей Тру, которую ее сестры Хлои Кардашьян родила в апреле этого года.

Ранее сестры Кардашьян участие в съемке для бренда Calvin Klein. Снимок на своей странице опубликовала Ким Кардашьян. На снимке заметили несколько странностей: слишком тонкая рука самой старшей сестры – Кортни, странная поза Кайли, которая будто вот-вот упадет, а также тот факт, что и Хлое и Кайли на момент съемок были на поздних сроках беременности (сестры родили с разницей в пару месяцев -Ред.), но на снимке с животиком позирует лишь Хлое.