Ким Кардашьян "взорвала" сеть снимком в мокрой одежде

Фото сделано в рамках новой рекламной кампании бренда Кардашьян

Ким Кардашьян Фото: instagram.com/kimkardashian

Американская телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян снова порадовала поклонников пикантным фото. На странице ее бренда косметики KKWBEAUTY в Instagram появился снимок из новой рекламной кампании. На фото Ким позирует, сидя в ванной, ее одежда намокла, таким образом сделавшись полупрозрачной. Для съемки Ким выбрала алую помаду из новой коллекции и сделала яркий, красный маникюр.

Ким Кардашьян Фото: instagram.com/kkwbeauty

На своей странице Ким также разместила чувственное фото, на котором она запечатлена с помадой из собственной линии косметического бренда. "Красотка", "Богиня", "Очень красивая", "Ты тут просто невероятная. Люблю тебя, Ким", – пишут в комментариях поклонники Кардашьян.

Ким Кардашьян Фото: instagram.com/kkwbeauty

Напомним, Ким Кардашьян рассекретила пол четвертого ребенка, которого родит суррогатная мать.

Ранее Пэрис Хилтон и Ким Кардашьян в откровенных нарядах покатались на санках.