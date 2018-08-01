Ким Кардашьян: "Я была совсем голой, когда Трамп сообщил об освобождении заключенной"

Телезвезда рассказала, как узнала о помиловании Элис Джонсон

Ким Кардашьян. Фото: .instagram.com/kimkardashian

В июне этого года в Белом доме принимали непривычного гостя – в Овальный кабинет к президенту США Дональду Трампу пожаловала телезвезда и бизнесвумен – Ким Кардашян.

Тема встречи стала не менее неожиданной, чем сам визит Ким – с Трампом они обсуждали судебную реформу и помилование 63-летней гражданки США, осужденной за наркоторговлю. Женщина отсидела в тюрьме 22 года до того самого момента, пока Ким не обнаружила историю о ней в Twitter и не решила помочь ей выйти на свободу. К тому же, Элис Джонсон (так зовут бывшую заключенную) была осуждена пожизненно.

Ким Кардашьян удалось убедить президента Соединенных Штатов помиловать Джонсон. О том, как Дональд Трамп сообщил ей радостную новость о его решении освободить женщину, Ким рассказала на вечернем шоу Джимми Киммела:

"Это была фотосессия у Стивена Кляйна, "голая" фотосессия. И вот я голая и зазвонил мой телефон – это оказался Дональд Трамп. И я такая: "О боже, дайте мне халат". И я думала – продолжать съемку или нет, но мы продолжили. Потом я позвонила Элис (осужденная женщина. – Ред.). Я была первой, кто сообщил ей радостную новость. Она плакала. И я тоже пыталась не расплакаться, чтобы не испортить макияж", – вспомнила Ким. Также Кардашьян уточнила, что решение о помиловании Трамп принимал в течение недели.

Ранее Ким Кардашьян показала тонкую талию в купальнике.