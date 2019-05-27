Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ким Кардашьян зарегистрировала имя сына как торговую марку

Супруги будут выпускать детские вещи: столики, кроватки, бутылочки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:38

Недавно интернет просто "взорвала" новость о том, что у звездной пары Ким Кардашьян и Канье Уэста родился четвертый ребенок. Как оказалось, супруги воспользовались услугами суррогатной матери. Звездные родители выбрали для своего наследника весьма оригинальное имя. Некоторые считают, что это связано с увлечением Канье религией. Так, новый член семьи Кардашьян-Уэст получил имя Псалм (Псалом). 

Теперь же стало известно, что звездные родители зарегистрировали имя младшего сына как торговую марку! WWD сообщает, что компания Ким Kimsaprincess уже подала заявку в Ведомство по патентам и товарным знакам США на регистрацию имени малыша в качестве торговой марки Psalm West.

В описании заявки также указано, что под этим названием будут выходить детские кроватки и пеленальные столики, бутылочки и ходунки, питание и пищевые добавки для детей, одежда и обувь, посуда, средства для ухода за кожей и многое другое.

INSTAGRAM (@kimkardashian)

Стоит отметить, что ранее Ким Кардашьян направила аналогичные заявки в отношении имен остальных своих детей – 5-летней Норт, 3-летнего Сэйнта и годовалой Чикаго. Под их торговыми марками также будут выпускаться товары для детей. 

Напомним, Ким Кардашьян начала сотрудничество с телеканалом Oxygen над проектом Kim Kardashian: The Justice Project – двухчасовым документальным фильмом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
В шесть рук: как на Ким Кардашьян надевали "мокрое" платье для Met Gala 2019 Ким Кардашьян планирует отказаться от своего реалити-шоу ради карьеры юриста Пятилетняя дочь Ким Кардашьян надела мамины каблуки
ребенок Ким Кардашьян Канье Уэст торговая марка
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

"Я не говорила о своих родителях, чтобы не обрести лжедрузей"
6 привычек, которые программируют на бедность
6 привычек, которые программируют на бедность
На что способно обычное дегтярное мыло
На что способно обычное дегтярное мыло
Почему нам кажется, что когда мы стареем, время летит быстрее
Почему нам кажется, что когда мы стареем, время летит быстрее

Популярные статьи

Вчера, 18:26Fun

Что подарить отцу: ТОП-5 полезных идей в праздник

Вчера, 16:15Шоу-бизнес

Тысячи поцелуев: Настя Каменских поделилась первым видео с медового месяца

Вчера, 13:55Food

Как правильно заморозить кабачки на зиму

Вчера, 13:11Fun

Достопримечательности Киева: ТОП-10 интересных мест

Вчера, 13:01Психология

Гороскоп на неделю: Тельцам нужно завершить старые дела, а Ракам – необходим отпуск

Вчера, 13:00Афиша

Куда пойти на День Киева 2019: ТОП интересных мест и мероприятий

Вчера, 09:07Шоу-бизнес

Софи Тернер кардинально сменила имидж

Вчера, 08:35Техно

Windows 10 лишилась полезных функций: обзор проблем

25 маяСтиль

Дочь Сильвестра Сталлоне стала звездой красной дорожки в Каннах

25 маяWellness

Как снизить высокое давление: пять эффективных способов

25 маяШоу-бизнес

Honeymoon: Потап и Настя отправились в свадебное путешествие

25 маяШоу-бизнес

"Холостяк 9": что известно о победительнице шоу

25 маяШоу-бизнес

Победительница шоу "Холостяк 9": названо имя

25 маяFun

Ученый показал фото мужчины, жившего 1300 лет назад

25 маяTravel

Sziget, купальни и магия кино: три причины поехать в Будапешт этим летом

24 маяТехно

Ученые отказались от килограмма: что используют вместо него

Новости партнеров

Тайна брака Светланы Немоляевой и Александра Лазарева
Тайна брака Светланы Немоляевой и Александра Лазарева
Ксения Собчак раскрыла истинные причины развода с Виторганом
Ксения Собчак раскрыла истинные причины развода с Виторганом
Безголосая «самодеятельность» собрала миллиард просмотров
Безголосая «самодеятельность» собрала миллиард просмотров
"Я нашла свою половинку": Каменских рассказала о своих отношениях
Бывшая жена Валерия Меладзе поблагодарила его за измену
Бывшая жена Валерия Меладзе поблагодарила его за измену
"Лестница Иакова": неклассический ужастик с библейскими мотивами
Настя Каменских поразила образом: новое фото
Настя Каменских поразила образом: новое фото
Диетическая и очень вкусная окрошка без картошки и майонеза
Диетическая и очень вкусная окрошка без картошки и майонеза
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь