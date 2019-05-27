Ким Кардашьян зарегистрировала имя сына как торговую марку

Супруги будут выпускать детские вещи: столики, кроватки, бутылочки

Недавно интернет просто "взорвала" новость о том, что у звездной пары Ким Кардашьян и Канье Уэста родился четвертый ребенок. Как оказалось, супруги воспользовались услугами суррогатной матери. Звездные родители выбрали для своего наследника весьма оригинальное имя. Некоторые считают, что это связано с увлечением Канье религией. Так, новый член семьи Кардашьян-Уэст получил имя Псалм (Псалом).

Теперь же стало известно, что звездные родители зарегистрировали имя младшего сына как торговую марку! WWD сообщает, что компания Ким Kimsaprincess уже подала заявку в Ведомство по патентам и товарным знакам США на регистрацию имени малыша в качестве торговой марки Psalm West.

В описании заявки также указано, что под этим названием будут выходить детские кроватки и пеленальные столики, бутылочки и ходунки, питание и пищевые добавки для детей, одежда и обувь, посуда, средства для ухода за кожей и многое другое.

5 Май 2019 в 6:18 PDT INSTAGRAM (@kimkardashian)

Стоит отметить, что ранее Ким Кардашьян направила аналогичные заявки в отношении имен остальных своих детей – 5-летней Норт, 3-летнего Сэйнта и годовалой Чикаго. Под их торговыми марками также будут выпускаться товары для детей.

Напомним, Ким Кардашьян начала сотрудничество с телеканалом Oxygen над проектом Kim Kardashian: The Justice Project – двухчасовым документальным фильмом.

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