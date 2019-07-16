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Ким Кэттролл заявила, что не вернется в "Секс в большом городе"

Актриса в очередной раз напомнила о своем конфликте с Сарой Джессикой Паркер

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Ким Кэттролл заявила, что не вернется в "Секс в большом городе"
Ким Кэттролл заявила, что не вернется в "Секс в большом городе"
Фото: Getty Images

Ким Кэттролл точно не вернется в "Секс в большом городе". Об этом заявила сама исполнительница роли Саманты Джонс, в очередной раз напомнив о своем конфликте с Сарой Джессикой Паркер, передает The Daily Mail.

Смотрите, почему Саре Джессике Паркер грозил суд:

Коллеги по знаменитому сериалу враждуют уже давно. И хотя Сара Джессика Паркер всячески отрицает свою якобы нелюбовь к Ким Кэттролл, вторая продолжает высказывать свое недовольство и называть Паркер "нехорошим человеком".

Накануне Кэттролл подтвердила, что не желает участвовать в перезапуске "Секса в большом городе".

"Никогда. Это не для меня. Я стараюсь делать уроки из своей жизни, и мой главный урок заключается в том, чтобы работать только с хорошими людьми и делать это весело", – намекнула Кэттролл на ссору с Паркер.

К слову, это не единственная причина, по которой Ким не желает возвращаться к культовой франшизе.

В минувшем году Ким Кэтролл отказалась от съемок в "Сексе в большом городе 3" из-за сценария. Тогда стало известно, что ее героине Саманте предстоит вступить в отношения с Брэйди – повзрослевшим сыном Миранды.

По сюжету, ее героиня попадает с юношей в неловкие ситуации, видит его интимные фото и участвует с ним в сценах откровенного характера. Парень даже присылает ей неприличные снимки, а ведь по фильму ему всего 14 лет. Со слов инсайдера, Кэттролл посчитала для себя недопустимым принимать участие в таких съемках.

Напомним, ранее сообщалось, что "Секс в большом городе" получил свой спин-офф.

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