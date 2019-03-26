Кира Найтли откровенно рассказала о съемках в кино и своей дочери

Актриса 26 марта празднует день рождения

Кира Найтли

Голливудская актриса Кира Найтли, которой 26 марта исполнилось 36 лет и мы составили перечень фильмов с Найтли, призналась, что для нее макияж и прическа играют первое значение в работе над ролью. Об этом сообщает издание Elle.

Она призналась, что для роли Карамельки в новом "Щелкунчике" ее гримировали часами: отбеливали кожу, красили брови в фиолетовый цвет, посыпали блестками. По словам Найтли, в таком виде вжиться в роль не составило труда.

Также она рассказала о своей 2-летней дочери Эдди и о том, как ей удается совмещать работу и семью, ведь в 2019 году у актрисы запланированы три премьеры.

"У меня сильная "группа поддержки" – потрясающий муж, мама и тесть. Дочке сейчас два с половиной года и у нее есть моторчик. Я могу сидеть на стуле, а она наматывать круги вокруг", – рассказала Кира Найтои.

Впрочем, звезда призналась, что на ее любимые занятия, прогулки в парке или чтения книги, у нее просто не хватает времени.

"И даже если я пойду в кинотеатр, точно засну – теперь отключаюсь везде, где тепло и темно. Обожаю съемки в Париже и всегда стараюсь найти здесь время для отдыха. Кстати, я заметила, что в парижских ресторанах всегда есть свободный столик для друга. В Лондоне все по-другому", – добавила Кира Найтли.

Напомним, ранее Кира Найтли посетила премьеру фильма "Последствия", в котором играет главную роль. А в эфире развлекательного американского телешоу The Tonight Show Кира Найтли продемонстрировала свои музыкальные таланты. Звезда сыграла хит Despacito на собственных зубах.

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